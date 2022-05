Su eBay tutto è possibile: ecco a voi una Smart TV 55" 4K a soli 309 euro

Il nuovo digitale terrestre presto arriverà in tutta Italia costringendo molti a cambiare televisore. Forse anche tu sei tra questi, oppure semplicemente stai cercando un nuovo apparecchio per sostituire il tuo o aggiungerne uno in più a casa tua. Qualsiasi sia il motivo per cui stai cercando un nuovo TV dovresti fare un giro su eBay.

Il colosso dello shopping online ha in vetrina una meravigliosa Smart TV TCL 4K Ultra HD LED 55″ a soli 309 euro, invece di 489,99 euro. Non ci credi? Mettila nel carrello tu stesso e portati a casa un meraviglioso televisore da 55 pollici per trasformare il tuo salotto in un fantastico cinema.

Questa smart TV, in offerta su eBay, è anche dotata di connessione WiFi. In questo modo potrai collegarla alla tua rete internet e accedere direttamente e senza il bisogno di periferiche esterne alle migliori piattaforme di streaming on demand disponibili.

A questo super prezzo avrai in casa una smart TV con tecnologia 4K capace di trasmettere immagini con una qualità superlativa. Resterai a bocca aperta dalla resa del suo display. Ti sembrerà di essere all’interno di una scena del film o allo stadio mentre guardi una partita di calcio.

eBay sfodera la Smart TV TCL 55″ 4K a un prezzo BOMBA

Con eBay le sorprese non finiscono mai e dal cilindro è riuscito a estrarre un vero gioiellino. Stiamo parlando dell’incredibile Smart TV TCL 55P61% da 55 pollici 4K Ultra HD tua a soli 309 euro, invece di 489,99 euro.

Con questa smart TV da 55 pollici avrai accesso a tutte le comodità possibili. Non solo un grande schermo per entrare nel vivo dell’azione, ma potrai godere di immagini in 4K con contrasti migliori, colori e dettagli al top.

La Smart TV TCL 55″ 4K in offerta su eBay è dotata di una tecnologia che aggiorna i contenuti Standard Dynamic Range in qualità di immagine di tipo HDR. In questo modo potrai vedere i tuoi contenuti preferiti nella migliore qualità possibile.

Inoltre, grazie ad Android TV avrai accesso a un mondo davvero smart tra cui Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e molto altro. In più, essendo compatibile con Google Assistant, potrai interagire solo con l’utilizzo della tua voce.

Non perdere altro tempo. Vai su eBay e acquista l’incredibile Smart TV TCL 55P61% da 55 pollici 4K Ultra HD a soli 309 euro, invece di 489,99 euro. Scegli il meglio al miglior prezzo. Pagando con PayPal potrai anche dilazionare la somma in 3 comode rate a interessi zero e senza dover fornire garanzie al finanziamento.

