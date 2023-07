eBay SCONVOLGE tutto: il top di gamma Xiaomi 12 5G crolla di 535€

Xiaomi 12 5G in offerta su eBay a prezzo regalo è una di quelle occasioni che capitano una volta nella vita, a maggior ragione quest’oggi che può essere tuo con uno sconto immediato del 60%. Infatti, con un crollo del prezzo di ben 535€, il telefono di fascia alta del colosso cinese costa appena 364€ con consegna rapida e gratuita.

Il telefono a marchio Xiaomi non ha quasi bisogno di presentazioni: non solo è realizzato con materiali di qualità premium, ma monta una scheda tecnica che ti assicura prestazioni al top in ogni momento della giornata.

Solo su eBay puoi acquistare il top di gamma Xiaomi 12 5G con 535€ di sconto

Perfettamente bilanciato e leggero per una presa comoda e confortevole, il telefono di Xiaomi monta un eccezionale pannello AMOLED da 6.28 pollici super smooth a 120 Hz con tecnologia TrueColor per colori più ricchi e luminosi. Alimentato da un potentissimo processore octa core e con una batteria di nuova concezione che ti accompagna senza fatica per 1 giorno intero, sul retro trova posto un modulo fotografico che lascerà senza fiato sin dal primo utilizzo.

Xiaomi 12 5G, infatti, monta un sensore professionale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti scatti e video ad altissima risoluzione in ogni momento della giornata, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Questa è senza ombra di dubbio la migliore occasione che ti possa capitare per mettere le mani su un vero top di gamma a prezzo ridicolo; metti subito nel carrello lo Xiaomi 12 5G e sfrutta la consegna rapida in appena 48 ore e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.