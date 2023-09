eBay, sconto PAZZO per Motorola Moto Edge 40: oggi giù del 30% (-147€)

Il bellissimo e potentissimo mediogamma Motorola Moto Edge 40 5G è in offerta su eBay a un prezzo davvero speciale. Grazie a uno sconto scioccante del 30% che ti permette di risparmiare subito ben 147€, infatti, il device del colosso hi-tech può essere tuo con una spesa pari a 352€.

Lo smartphone a marchio Motorola ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista, e se lo acquisti tramite PayPal puoi anche pagarlo comodamente in tre rate senza interessi e senza busta paga.

Il Motorola Moto Edge 40 5G è in super offerta su eBay con il 30% di sconto

Motorola Moto Edge 40 5G ti sorprende fin da subito con il suo design dal forte sapore premium ma, soprattutto, con il suo bellissimo display curvo da 6.55 pollici con tecnologia OLED e aggiornamento a 144Hz per animazioni super fluide.

Sotto il cofano, inoltre, trova posto un mix di hardware davvero niente male: il processore octa core MediaTek è affiancato da un velocissimo modem 5G, mentre la batteria da ben 4400 mAh sfrutta la ricarica rapida da 68W per accompagnarti per ore e ore anche dopo appena 10 minuti di ricarica. Il tutto è impreziosito da un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video sempre al top.

Corri ad acquistare il super mediogamma Motorola Moto Edge 40 5G ora che è in sconto a un prezzo così conveniente; se fai in fretta, inoltre, il device ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

