eBay: SCONTI fino a 200 euro sugli smartphone ricondizionati

È davvero molto interessante la nuova iniziativa di eBay lanciata in questi giorni. Inserendo il codice sconto “SMARTPHONEREFURB” prima del pagamento hai la possibilità di risparmiare fino a 200 euro per l’acquisto di smartphone ricondizionati.

Come puoi vedere in questa pagina, i brand coinvolti sono parecchi: Samsung, OnePlus, Huawei, Xiaomi, iPhone e molti altri ancora. I prezzi sono estremamente vantaggiosi, gli smartphone in ottimo stato e naturalmente in disponibilità molto limitata, quindi se adocchi qualcosa è meglio non pensarci troppo.

Sconto sugli smartphone ricondizionati eBay: come funziona?

Le regole per l’utilizzo del coupon sono molto semplici. Una volta selezionato il tuo prodotto, devi soltanto inserire il codice “SMARTPHONE REFURB” prima del pagamento per ricevere subito uno sconto del 10% sul prezzo segnalato.

Il codice può essere utilizzato per un massimo di due volte e quindi hai la possibilità di risparmiare, complessivamente, fino a 200 euro per l’acquisto di due dispositivi ricondizionati.

Una ottima soluzione se sei in cerca di un vero affare o di un secondo telefono di alta qualità. Ricorda però quanto abbiamo detto in precedenza: le disponibilità sono limitate e soprattutto il coupon sarà valido soltanto fino al 30 settembre.

