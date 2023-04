eBay sconta del 25% il super BUDGET PHONE Redmi Note 11 (156€)

Il super smartphone Android di fascia economica Redmi Note 11 è protagonista di una offerta su eBay davvero niente male. Infatti, grazie a uno sconto del 25%, il già economico device a marchio Redmi crolla a un nuovo minimo storico di appena 156€; come se non bastasse, lo smartphone ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Nonostante il prezzo evidentemente molto aggressivo e alla portata di molti, il telefono del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue necessità quotidiane fatte di telefonate, navigazione in rete, social, fruizione di contenuti multimediali (video e musica) e molto altro ancora.

Solo su eBay puoi trovare il Redmi Note 11 a un prezzo così conveniente

Il display AMOLED da 6.43 pollici ad alta risoluzione e super smooth a 90 Hz non è una caratteristica che si trova molto facilmente in questa fascia di prezzo, idem per la fotocamera frontale ad alta risoluzione che ti permette di scattare selfie di gran qualità.

Sotto la scocca di buona fattura trova posto un potente processore octa core di Qualcomm, mentre la batteria da 5000 mAh ti accompagna senza fatica per un giorno intero. Inoltre, proprio come i device di fascia medio-alta, anche Redmi Note 11 sa il fatto suo in ambito fotografico: sul retro un modulo multicam è capeggiato da un sensore principale da ben 50 MP per foto e video ad altissima risoluzione.

Con una spesa minima hai finalmente l’opportunità perfetta per mettere le mani su un device economico ma molto convincente. Acquistalo subito per riceverlo direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.