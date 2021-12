Grazie a eBay quest'anno puoi dare una seconda vita ai regali doppi

Quante volte è capitato di ricevere un regalo inaspettato, ma allo stesso tempo doppio? Sicuramente a tutti e, quando è successo, quel prodotto è stato abbandonato in un cassetto o, nel peggiore dei casi, buttato. Pensiamo a quanto questa scelta ha fatto male all'ambiente e anche alle tasche di chi lo ha acquistato pensando di farci un pensiero gradito. Grazie a eBay, quest'anno i regali doppi o che non possiamo utilizzare saranno solo un brutto ricordo. Infatti, dal 23 dicembre, torna a grande richiesta la campagna REGIFTING che ci permetterà di riciclare tutti i regali doppi o inutilizzati che abbiamo ricevuto. Scopriamo insieme perché è un'ottima opportunità, il successo che ha riscontrato l'anno passato e come potervi accedere.

Con REGIFTING di eBay sostieni l'ambiente e guadagni da un regalo

Come tutti sappiamo eBay è la piattaforma di vendita online per eccellenza che permette a tutti di vendere i propri oggetti sia in Italia che all'estero. Si possono vendere al prezzo desiderato con l'opzione “Compralo Subito” o attraverso la formula “Asta online”, con la quale ad aggiudicarsi l'oggetto è il miglior offerente. Perché quindi non sfruttare questa opportunità anche per i regali che abbiamo ricevuto durante le feste, magari doppi, di una taglia sbagliata o, nel caso di uno smartphone, di una versione diversa da quella che volevo?

Piuttosto che buttarli o lasciare che prendano polvere o regalarli a nostra volta, potremmo invece guadagnare dalla loro vendita così da poter acquistare ciò che davvero ci è utile. Insomma, si tratta di dare una seconda vita a quel prodotto. Lo si può fare in maniera perfetta grazie alla campagna REGIFTING di eBay che, l'anno scorso, ha riscontrato un enorme successo. Basti pensare che sono stati venduti l'86% in più solo di console e il 24% in più videogiochi. Non solo, ma grazie a questa iniziativa anche i notebook hanno avuto un'impennata di vendita pari quasi al 50% e per smartphone e cellulari al 19% .

Se anche tu stai pensando quanto sia utile e vantaggiosa questa iniziativa di eBay, ma credi che le commissioni di vendita che trattiene la piattaforma non siano vantaggiose, allora devi ancora conoscere la nuova tariffa per i venditori privati come te.

Nuove tariffe per le commissioni sul valore finale di vendita

A partire dal 22 dicembre 2021, eBay ha deciso di ridurre la commissione sul valore finale portandola al 5% per tutti i venditori non professionali con un importo fisso per ordine che resterà invariato di 0,35 euro. Un notevole vantaggio visto che solitamente si parlava dell'11,5%. Insomma, un'opportunità davvero ghiotta per poter vendere tutti i regali doppi o che non utilizzeremmo. Ma per capire meglio facciamo un esempio.

Immaginate di dover vendere uno smartphone che avete ricevuto in regalo a 100 euro su eBay. Il costo finale della commissione sarà di 5,35 euro (ovvero il 5% di commissione + 0,35 euro per ordine). Prima di questa iniziativa, invece, il costo finale della commissione sarebbe stato di 11,85 euro (ovvero l'11,5% di commissione + 0,35 euro per ordine). Nel caso abbiate dubbi o vogliate capire meglio questa nuova tariffa ridotta potrete accedere alla pagina di Aiuto di eBay.

Finalmente dal 23 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 potremo fare del bene a noi stessi, ma anche all'ambiente donando nuova vita a tutti quei regali che non utilizzeremmo mai. Non solo, ma grazie alla campagna REGIFTING di eBay le commissioni applicate saranno vantaggiose più del doppio di quelle solitamente applicate. E poi quel regalo potrebbe andare bene a qualcun altro e io poter comprare, con il ricavo della vendita, ciò che più mi è gradito.