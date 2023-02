eBay: preparati al derby Inter-Milan acquistando i prodotti ufficiali

Su eBay puoi acquistare tutti i prodotti ufficiali della tua squadra del cuore per prepararti al derby di domenica Inter-Milan. Sono tantissimi e tutti originali, a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Tifi Inter? Allora non può mancare il berretto invernale nero-blu tuo a soli 19,99 euro. Se sei una ragazza puoi sempre acquistarlo nella versione rosa nero-blu, sempre allo stesso prezzo.

Invece, se vuoi affrontare il derby con una sciarpa commemorativa che duri nel tempo non puoi perderti questa offerta. Acquista la sciarpa ufficiale a soli 14,99 euro. Si tratta di un prodotto originale e commemorativo del derby di San Siro con data 5 febbraio 2023.

eBay: festeggia il derby Inter-Milan con i prodotti ufficiali

Sei pronto per il derby della storia? La risposta sarà sì se hai tutti i prodotti ufficiali acquistabili su eBay della tua squadra del cuore per vedere Inter-Milan da casa o allo stadio. Se sei tifoso del Milan allora non può mancare il berretto invernale con logo frontale a soli 20,50 euro.

Approfitta subito degli ottimi prezzi che trovi sullo store di eBay dedicato ai prodotti con il merchandising ufficiale. Tutti godono della spedizione gratuita. Inoltre con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.