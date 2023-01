eBay, la BOMBA: Google Nest Hub 2 a 44€, prezzo frantumato (pochissimi pezzi)

Google Nest Hub 2 è uno smart display pazzesco. Ampio pannello touchscreen, gesture e tutto il potenziale dell’assistente vocale Google Home. Chiedi informazioni, effettua ricerche, gestisci la casa smart e non solo: puoi vedere le risposte, oltre che ascoltarle.

Un concentrato di tecnologia, che da eBay ti accaparri a mini prezzo adesso, approfittando del coupon a tempo limitato. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CASA23”. Lo prendi a 44€ circa appena invece di 99€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità residua è super limitata.

Accaparrarsi il celeberrimo display intelligente non è mai stato così conveniente. Un prodotto premium, che ti permette di portare subito a casa un impressionante concentrato di tecnologia. Bellissimo esteticamente, l’ampio pannello è perfetto per guardare i risultati di ricerca di quello che hai chiesto all’assistente vocale, ma non solo. Infatti, potrai guardare video (da Netflix e YouTube) e usare il touchscreen per gestire la casa smart, quando decidi di non farlo tramite la tua voce, ad esempio. Ancora, i sensori di movimento alloggiati sulla parte alta del dispositivo, riconoscono i movimenti della tua mano e ti permettono di compiere diverse azioni tramite gesture, senza parlare o toccare il dispositivo.

Uno smart display eccellente e potente, quindi, che adesso puoi prendere a prezzo pazzesco da eBay. Non perdere la ghiotta occasione del momento, metti nel carrello Google Nest Hub 2 e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CASA23”. Lo prendi a 43€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.