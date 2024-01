eBay IMPAZZISCE: Sconto di 360€ per il Samsung Galaxy S23!

Il Samsung Galaxy S23 emerge come il nuovo smartphone di punta del gigante sudcoreano, caratterizzato da una serie di innovazioni e, in particolare, da una fotocamera avanzata che risplende anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il cuore di questa fotocamera è la sua ottica principale da 50 MP, abbracciando un sensore di dimensioni maggiori rispetto al suo predecessore. Questa caratteristica consente di catturare una maggiore quantità di luce e dettagli. L’intelligenza artificiale di Samsung, nota come Nightography, opera silenziosamente sullo sfondo, affinando ulteriormente la qualità delle immagini, regalando luminosità e nitidezza alle foto.

L’innovativa tecnologia Nightography, in particolare, sfrutta il processo “Deep Fusion“, fondendo vari fotogrammi in uno per ottenere un’immagine dettagliata e ricca di colori. In aggiunta, la funzione “Super Steady System” riduce le vibrazioni della fotocamera, garantendo video fluidi e stabili anche in condizioni di scarsa luminosità.

Oltre alla fotocamera principale da 50 MP, il Galaxy S23 è equipaggiato con una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e una fotocamera teleobiettivo da 10 MP. La fotocamera ultra grandangolare consente di catturare ampie porzioni di scene, mentre la fotocamera teleobiettivo permette uno zoom fino a 30x senza compromettere la qualità.

Il Galaxy S23 si distingue anche per il suo processore Snapdragon 8 Gen 21, assicurando elevate prestazioni sia per le attività quotidiane che per quelle più esigenti, come il gaming o l’editing video. La presenza di una batteria da 4500 mAh garantisce un’autonomia notevole, anche in caso di utilizzo intensivo.