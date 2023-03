eBay dà la sveglia a tutti: Redmi Note 11s CROLLA del 38% (185€)

Nessuno ama spendere soldi per un telefono che non vale la spesa, ma fortunatamente questa offerta di eBay ti dà la possibilità di mettere le mani sull’ottimo Redmi Note 11s al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, con uno sconto immediato del 38%, quest’oggi ti bastano appena 185€ per ricevere il device direttamente a casa in 48 ore e senza costi di spedizione.

Con un risparmio di ben 113€ il device di Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: è ideale per telefonare, navigare in rete, ascoltare la musica, chattare e molto altro ancora.

Solo su eBay trovi il Redmi Note 11s ad appena 185€: affare d’oro

Nonostante il prezzo oggettivamente molto vantaggioso, Redmi Note 11s vanta una scheda tecnica di tutto rispetto: segnaliamo un bellissimo pannello AMOLED super fluido, il sensore di sblocco con impronte (laterale), un potente processore octa core e una batteria da 5000 mAh ottimazzata per assicurarti 1 giorno intero di utilizzo senza patemi d’animo.

Come se non bastasse sul retro è presente una fotocamera multipla con un sensore principale da 108 MP: scatenati a scattare foto ad altissima risoluzione e registrare video ad alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Ebbene, con queste premesse è davvero impensabile di lasciarsi scappare uno tra i migliori budget phone del momento al prezzo di appena 185€. Inoltre, come se non bastasse, il device di Redmi ti arriva direttamente a casa in appena 48 ore e senza costi di spedizione extra.

