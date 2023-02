eBay, coupon magico in scadenza: 3 imperdibili SCONTATISSIMI da prendere ora

Mancano solo pochi giorni e poi, l’eccezionale coupon eBay che spopola in questi giorni, non sarà più disponibile. Perché ha riscosso così tanto successo? Semplice: basta applicarlo a una lunga selezione di prodotti – di un sacco di categorie differenti – per ottenere un ulteriore sconto e risparmiare tantissimo.

C’è tempo solo fino alle 23.59 del 19 febbraio per approfittarne ed è necessario fare in fretta se desideri fare eccellenti affari. Come funziona la promozione? Semplice:

guarda l’enorme vetrina dedicata all’evento e scegli il prodotto che preferisci;

mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CASA23”;

“CASA23”; completa l’ordine pagando un prezzo scontatissimo

Ogni utente può usare il coupon per un massimo di 3 volte, ottenendo un totale massimo di 300€ di sconto (100€ al massimo per ogni ordine) effettuato utilizzando il codice.

Indeciso su cosa scegliere? Dai un’occhiata a queste 3 chicche imperdibili, me fra le più interessanti in assoluto.

Smart TV Android 32″ Xiaomi TV P1E a 143,10€ invece di 249€. Un ottimo sistema che mette insieme un pannello HD di qualità e il meglio del sistema operativo Android TV. Perfettamente compatibile anche con il digitale terrestre DVB T2, a questo prezzo è un affare assoluto.

L’eccellente Dyson V8 Extra a 269,10€ invece di 349€. Un aspirapolvere senza fili super premium e – in questa configurazione – anche super accessoriato. Un alleato per le pulizie domestiche efficacissimo, che ti offre fino a 40 minuti di autonomia per utilizzarlo senza il vincolo dei cavi. Perché prendere un prodotto di un altro brand, se puoi concederti il meglio a prezzo accessibile? Approfittane al volo però, solitamente un Dyson – con questo sconto – è difficile da trovare.

Nintendo Switch Lite non ha bisogno di presentazioni. Prendila in promozione a 188,91€: un prezzo spettacolare! Di certo, la miglior console portatile. In generale, una delle migliori console disponibili sul mercato. Finalmente, puoi toglierti uno sfizio che tieni a bada da troppo tempo. Al prezzo super basso ci pensa il coupon!

Approfitta di queste tre occasioni spettacolari, ma non dimenticare di guardare l’intera vetrina promozionale. Mancano solo pochi giorni per poter utilizzare il coupon “CASA23” su eBay e risparmiare ancora di più sugli articoli che più ti piacciono. La promozione scadrà alle 23.59 del 19 febbraio: scegli adesso, le occasioni migliori sono quasi finite!

