Ci sono delle offerte eBay che sono pazzesche e vanno prese al volo, esattamente come quella su questo aspirapolvere Shunzao L1 by Xiaomi. A differenza del prezzo di altri store, su dal colosso dell’e-commerce lo porti a casa a 89,99€ con spedizioni assolutamente gratis. Tutto quello che devi far è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “PIT10EUROFF”.

eBay: potente aspirapolvere by Xiaomi in super offerta

Un design impressionante: è forse uno degli elettrodomestici più eleganti che tu abbia mai visto. Super completo e componibile, potrai raggiungere qualsiasi angolo della casa, rimuovendo in modo efficace polvere, peli, capelli e sporcizia dal pavimento e non solo.

Con una potenza di aspirazione di 20000Pa e un’ottima autonomia energetica, non avrai praticamente alcun limite. Non solo: si tratta di un elettrodomestico super leggero e – complice il funzionamento a batteria – potrai tenerlo anche per parecchi minuti senza il vincolo dei cavi e senza avvertire fastidi.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite: il prodotto sarà a casa tua in pochissimi giorni. Ti piacciono i codici sconto e le offerte nascoste? Allora dei iscriverti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net per non perderne più nemmeno una!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

