EasyJet, per Carnevale 15% di sconto su oltre 40 rotte da e per l'Italia

Se stai sognando una fuga primaverile o una vacanza estiva a prezzi vantaggiosi, EasyJet ha appena lanciato una promozione imperdibile in occasione di Carnevale: fino al 15% di sconto su oltre 40 rotte da e per l’Italia, con ben 35 mila posti disponibili.

Per approfittare dell’offerta, è necessario prenotare entro le ore 9 di mercoledì 5 marzo. I voli scontati sono validi per viaggi compresi tra il 30 marzo e il 15 luglio.

Quale sarà il tuo prossimo viaggio?

EasyJet amplia la propria rete di viaggio con oltre 40 nuove destinazioni, ora in offerta ancora per pochissimo. Per chi parte da Milano Linate, ci sono collegamenti diretti con il cuore dell’Europa: Francoforte, Bruxelles, Vienna e Lussemburgo, tutte perfette per un city break all’insegna della cultura e dell’eleganza. Se invece decolli da Milano Malpensa, puoi raggiungere Düsseldorf, città dal carattere artistico e cosmopolita.

Non mancano le opzioni per chi sta già programmando una vacanza estiva. Da Milano Linate, puoi volare verso Spalato, meta ideale per un anticipo d’estate tra mare cristallino e storia, oppure dirigerti a Figari, in Corsica del Sud. Per i viaggiatori in partenza da Roma Fiumicino, c’è l’opportunità di visitare Zurigo, una città che unisce il fascino pittoresco delle Alpi a un’energia moderna e vibrante.

La promozione è già attiva e disponibile su easyjet.com e sull’app mobile di EasyJet. Prenotare in anticipo significa non solo risparmiare, ma anche garantirsi un posto nelle destinazioni più ambite d’Europa: approfitta subito della promozione dedicata al Carnevale e risparmia il 15% sul tuo prossimo viaggio a bordo della compagnia aerea low cost. Ricorda di prenotare entro le 9 del 5 marzo, per partenze tra il 30 marzo e il 15 luglio.