EarPods: le cuffiette di Apple che costano meno di 15€ su Amazon

Se hai un iPhone e sei alla ricerca di un paio di auricolari di alta qualità a un prezzo accessibile, gli EarPods di Apple, faranno al caso tuo. Sono ora disponibili su Amazon a un incredibile prezzo di soli 14,90€, con spese di spedizione incluse. Il modello in questione dispone del connettore Lightning per l’attacco al device. Cosa aspetti? Con una cifra così irrisoria sono da avere, in auto, nel borsello, in borsa, in tasca: non potrai farne a meno.

EarPods di Apple. i migliori auricolari TWS

Gli EarPods di Apple offrono un’esperienza audio incredibile grazie alla struttura ottimizzata e ai driver di alta qualità. I bassi sono sempre profondi e gli alti cristallini; non di meno, sono progettati per adattarsi comodamente all’orecchio di chiunque. Il design ergonomico è stato sviluppato per massimizzare il comfort durante l’uso prolungato. Presentano poi un telecomando integrato che ti consente di regolare il volume, cambiare traccia e rispondere alle chiamate senza dover estrarre il telefono dalla tasca. Inoltre, puoi attivare Siri semplicemente dicendo “Ehi Siri”, rendendo il controllo delle tue attività quotidiane ancora più semplice. Sono dotati di un connettore Lightning, il che significa che potrai utilizzarli con una vasta gamma di dispositivi Apple.

Il prezzo di 14,90€, spese di spedizione incluse, è un affare da non perdere. Questi sono auricolari di qualità premium ad un prezzo bassissimo; è un’opportunità rara che non dovresti lasciarti sfuggire. Grazie ad Amazon avrai diritto al reso gratuito in caso di gravi problematiche, c’è un anno di garanzia con Apple e due con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del portale. Insomma, capisci bene che ci troviamo di fronte ad un best buy esagerato: a 14,90€ gli EarPods sono da acquistare subito.

