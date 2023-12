EA SPORTS WRC per PS5: OFFERTA speciale del 23%

Se sei un appassionato di corse automobilistiche e possiedi una PS5, non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza di guida senza paragoni con EA SPORTS WRC. Attualmente in offerta con uno sconto del 23% su Amazon, questo incredibile gioco ti offre la possibilità di progettare e guidare l’auto da rally dei tuoi sogni con la rivoluzionaria modalità Creazione. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 38,49 euro, anziché 49,99 euro.

EA SPORTS WRC per PS5: un’occasione da prendere al volo

La modalità Creazione ti consente di personalizzare ogni dettaglio della tua auto, dalle prestazioni al design, creando un veicolo unico che si adatti al tuo stile di guida. Una volta creata, porta la tua auto sulle piste e sperimenta il sistema di guida dinamica, migliorato appositamente per WRC dalla rinomata casa di sviluppatori Codemasters. Adatta il modello di guida alla tua abilità e mettilo alla prova su superfici degradate, dalle strade innevate alle piste polverose.

Ma le emozioni non finiscono qui. Con la modalità Momenti, puoi gareggiare e vincere eventi recenti, rivivere momenti salienti del mondo reale e fare un tuffo nel passato guidando epiche auto del WRC attraverso la storia dei rally. Senti l’adrenalina mentre sfidi gli elementi su terra, neve e asfalto alla ricerca della corsa perfetta.

La tua esperienza di guida sarà autentica grazie alle auto WRC, WRC2 e Junior WRC, costruite sulla solida base di oltre 25 anni di giochi di rally. Con piloti, team e livree della stagione 2023, immergiti completamente nel mondo affascinante e competitivo dei rally.

Non lasciarti sfuggire questa offerta eccezionale su Amazon. Acquista EA SPORTS WRC per PS5 ora e vivi un’esperienza di guida che rimarrà impressa nella tua memoria automobilistica. Non perdere altro tempo e acquistalo al prezzo speciale di soli 38,49 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.