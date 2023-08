EA Sports FC 24: prenotalo ADESSO con il 13% di sconto

Sei pronto a vivere l’emozione del calcio come mai prima d’ora? EA Sports FC 24 è il gioco che stavi aspettando, e ora puoi prenotarlo con uno sconto incredibile del 13%.

Su eBay, puoi aggiudicarti questa esperienza di gioco entusiasmante per PS5 a soli 69,99 euro invece di 80,99. Non lasciarti sfuggire questa occasione, prenota ora e preparati a immergerti nel mondo del calcio in modo completamente nuovo.

EA Sports FC 24: FIFA cambia nome

Sicuramente avrai sentito parlare di EA Sports FC 24, ma forse non sai che è la nuovissima versione di FIFA 24. Il gioco ha cambiato nome ma ha mantenuto la stessa passione, l’energia e l’autenticità che i fan del calcio amano da sempre. Ogni colpo, ogni dribbling, ogni passaggio è studiato nei minimi dettagli per offrirti un’esperienza calcistica straordinaria.

Con EA Sports FC 24 avrai accesso a oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. Ti troverai immerso nell’esperienza calcistica più autentica mai creata, grazie a dettagli straordinari che catturano l’essenza del gioco. La telecronaca in italiano ti farà sentire come se fossi davvero in campo, con ogni emozione e ogni gioia trasmesse direttamente attraverso il tuo schermo.

Sai cosa significa avere il controllo totale sul tuo club e sui tuoi giocatori? Con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team, potrai migliorare i tuoi giocatori e far crescere nuove leggende nel tuo team. Ma non è tutto: ora puoi anche portare in campo le calciatrici e creare il tuo undici da sogno, vivendo l’esperienza del calcio al femminile.

EA Sports FC 24 offre molto più del semplice calcio. Scrivi la tua storia nella Carriera da tecnico o giocatore, affronta sfide entusiasmanti e crea un legame profondo con il tuo club. E se vuoi mettere alla prova le tue abilità contro gli amici, potrai farlo grazie alle funzionalità cross-play presenti in Club e VOLTA FOOTBALL.

EA Sports FC 24 rappresenta il nuovo capitolo del calcio, un capitolo ricco di innovazioni e emozioni. Non perdere questa incredibile opportunità di prenotarlo con il 13% di sconto su eBay. Aggiudicati il futuro del calcio a soli 69,99 euro e scopri l’entusiasmo e la passione che solo questo gioco può offrirti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.