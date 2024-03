EA SPORTS FC 24 per Xbox Series X o Xbox One: incredibile sconto del 69% su Amazon

Per tutti gli appassionati di calcio che possiedono con gioia una Xbox Series X o Series One, c’è una fantastica occasione su Amazon! La versione fisica di EA SPORTS FC 24 è disponibile a soli 24,98 euro anziché 79,99 euro. Questo incredibile prezzo rappresenta il minimo storico per questa versione ed è frutto di uno sconto del 69% sul prezzo consigliato da Amazon. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica di portare a casa il gioco a un prezzo eccezionale!

EA SPORTS FC 24: il miglior gioco di calcio di sempre

EA SPORTS FC 24 è la nuova era del gioco del calcio con oltre 19.000 giocatori con licenza ufficiale, più di 700 squadre e oltre 30 campionati. Vivete un’esperienza immersiva con tre tecnologie che offrono in ogni partita un realismo incredibile: HyperMotionV, stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite migliorato. HyperMotionV rispecchia l’azione autentica del calcio tramite dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche maschili e femminili, offrendo così un movimento di gioco che riflette in maniera accurata l’azione sul campo del mondo reale. Ricordiamo che la tecnologia HyperMotionV è disponibile solo per le versioni PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Gli stili di gioco offrono agli atleti un realismo unico perché i dati di Opta e di altre fonti vengono tradotti in abilità distintive che esaltano il realismo e l’individualità di ogni giocatore. Il motore Frostbite migliorato restituisce al gioco con un livello grafico incredibilmente dettagliato, offrendo così un’ottima immersività in ogni partita.

