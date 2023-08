EA Sports FC 24 per Switch in preorder ad un SUPER PREZZO (-15€)

Per anni, FIFA per Nintendo Switch non ha mai incontrato l’entusiasmo degli appassionati. Trattandosi di semplici aggiornamenti di rose non vi erano grosse novità sostanziali tra una edizione e l’altra. Ora le cose con EA Sports FC 24 saranno molto diverse.

EA Sports FC 24: il calcio su Nintendo Switch sarà tutto diverso

Con data di uscita fissata al 29 settembre 2023, EA Sports FC 24 promette di rivoluzionare il mondo dei giochi calcistici su Nintendo Switch.

Immergiti nell’autenticità del calcio con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati tra cui scegliere. Il realismo raggiunge livelli mai visti grazie a due tecnologie all’avanguardia: gli stili di gioco ottimizzati da Opta e il motore Frostbite completamente rivisto. Questa combinazione garantisce partite realistiche e coinvolgenti, dove ogni giocatore si distingue per le sue abilità e caratteristiche uniche.

Una delle novità più entusiasmanti di EA Sports FC 24 è l’introduzione dell’esperienza di Ultimate Team completa su Nintendo Switch. Migliora i tuoi giocatori, crea nuove leggende nel tuo club e scendi in campo con le calciatrici. Sfida te stesso in Rivals, Squad Battles e Champions, completando obiettivi e cimentandoti in amichevoli. Oltre al calcio tradizionale, potrai giocare anche in modalità Club e VOLTA FOOTBALL, personalizzando il tuo personaggio e giocando con gli amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.