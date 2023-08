EA Sports FC 24 per PS5: prenotalo adesso con uno sconto

Se sei un vero appassionato di calcio e desideri vivere un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, non puoi perderti EA Sports FC 24 per PS5.

La nuova era del gioco più bello del mondo è finalmente arrivata e ora hai la straordinaria opportunità di prenotarlo con uno sconto esclusivo su eBay a soli 69,99 euro invece di 80,99.

EA Sports FC 24: prenota adesso il nuovo FIFA

Con EA Sports FC 24, vivrai un’esperienza calcistica senza precedenti. Oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati sono a tua disposizione per creare l’esperienza calcistica più autentica mai vista. Sali sul campo con i tuoi giocatori preferiti e immergiti in un gameplay realistico e coinvolgente.

Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione è l’introduzione delle Evoluzioni di Ultimate Team. Ora puoi migliorare i tuoi giocatori e farli crescere fino a diventare delle vere e proprie leggende del calcio. Crea il club dei tuoi sogni e scendi in campo per dimostrare il tuo talento e la tua strategia vincente.

Inoltre, con l’aggiunta delle calciatrici in Ultimate Team, EA Sports FC 24 è ancora più inclusivo e variegato. Ora puoi creare il tuo undici da sogno, mescolando i giocatori maschili e femminili per vivere una vera e propria celebrazione del calcio.

La modalità Carriera tecnico e giocatore ti permette di scrivere la tua storia nel mondo del calcio. Prendi le redini di una squadra e conduci i giocatori alla vittoria, o diventa un calciatore e lotta per diventare una star del calcio. Scegli il tuo percorso e raggiungi la vetta del successo.

Inoltre, con le funzionalità cross-play, potrai giocare con i tuoi amici ovunque essi siano. Scendi in campo insieme e mostrate il vostro talento e la vostra abilità per vincere insieme.

Non perdere l’occasione di essere protagonista del gioco più bello del mondo. Prenota adesso EA Sports FC 24 per PS5 su eBay a soli 69,99 euro invece di 80,99 euro. Con uno sconto esclusivo del 13%, avrai l’opportunità di vivere un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, con copertina e telecronaca in italiano per una completa immersione nel mondo del calcio. Lo riceverai a casa direttamente al D1 del 29 settembre.