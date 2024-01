EA SPORTS FC 24 per PS5: MEGA sconto del 44% su Amazon

Se sei un appassionato di calcio e un possessore di PS5, non puoi perderti l’opportunità di vivere l’esperienza calcistica definitiva con EA SPORTS FC 24, oggi in super offerta su Amazon con uno sconto del 44%. Questo gioco ha ridefinito gli standard del realismo e dell’emozione nel mondo dei videogiochi sportivi, grazie all’innovativa tecnologia HyperMotionV. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo speciale di soli 44,99 euro, anziché 79,99 euro.

EA SPORTS FC 24 per PS5: un affare che non puoi perdere

HyperMotionV rappresenta un enorme passo avanti nel rendere il gioco sempre più vicino alla realtà. Grazie ai dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei prestigiosi come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS, questo gioco cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale come mai prima d’ora. Ogni azione, ogni dribbling e ogni gol ti immergeranno completamente in un’esperienza di gioco avvincente e coinvolgente.

Gli stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta portano le abilità dei giocatori al di là delle valutazioni totali, dando vita alle loro abilità uniche sul campo. I modelli di giocatore SAPIEN realistici e le divise che si muovono realisticamente aggiungono un livello di dettaglio straordinario, rendendo ogni momento di EA SPORTS FC 24 incredibilmente vicino al calcio reale.

Il motore Frostbite migliorato garantisce un’esperienza di gioco straordinaria, dalla piega delle divise durante un dribbling a ogni aspetto del campo di gioco. Anche il pubblico e la telecronaca contribuiscono a rendere l’esperienza autentica, offrendo un’atmosfera che sembra direttamente tratta da uno stadio reale.

Ma le sorprese non finiscono qui. Con EA SPORTS FC 24 puoi creare la rosa dei tuoi sogni e competere in Ultimate Team, con una vasta selezione di giocatori e calciatrici del presente e del passato da aggiungere alla tua squadra. Personalizza il tuo club dentro e fuori dal campo, vivendo la tua storia calcistica unica.

Che tu scenda in campo come giocatore o sieda in panchina come tecnico, la modalità Carriera giocatore o tecnico di EA SPORTS FC 24 ti permette di scrivere la tua storia calcistica. Prendi decisioni cruciali, gestisci la tua squadra e porta il tuo club alla gloria.

Non perdere l’opportunità di portare a casa EA SPORTS FC 24 oggi stesso su Amazon con un mega sconto del 44%. L’esperienza calcistica definitiva ti aspetta, al prezzo speciale di soli 44,99 euro.

