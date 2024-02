EA Sports FC 24 per Nintendo Switch: sconto STREPITOSO su Amazon (-51%)

Vuoi il miglior gioco di calcio per Nintendo Switch ad un prezzo imperdibile? EA Sports FC 24, quello che sarebbe FIFA 24, è in offerta su Amazon con un clamoroso sconto del 51% che ti permette di pagarlo solo 29,50 euro invece di 59,99. In questo modo potrai avere il grande calcio virtuale sempre con te: anche Ultimate Team.

EA Sports FC 24 per Switch: il gioco di calcio da portare sempre in giro

EA Sports FC 24 per Nintendo Switch ti permette di accedere ad un titolo con oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati, incluse Serie A, Serie B e le competizioni UEFA.

Finalmente anche sulla console portatile ibrida giapponese arriva l’esperienza completa di Ultimate Team: potrai sfidare te stesso in Rivals, affrontare battaglie offline in Squad Battles o misurare le tue abilità contro i migliori in Champions. Completa gli obiettivi, cimentati nelle amichevoli e porta la tua squadra alla gloria.

In Ultimate Team potrai plasmare il destino della tua squadra migliorando i tuoi giocatori e far crescere nuove leggende: e per la prima volta potrai utilizzare anche le calciatrici, dando vita a formazioni miste devastanti.

EA Sports FC 24 è il gioco di calcio per eccellenza anche su Nintendo Switch: oggi puoi averlo a soli 29,50 euro. Non perdere l’occasione.