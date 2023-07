EA Sports FC 24 per Nintendo Switch sarà tutto nuovo: preorder aperti

Se sei un appassionato di calcio e possiedi una Nintendo Switch, preparati a vivere un’esperienza di gioco completamente nuova con EA Sports FC 24.

Questa volta, EA Sports ha deciso di fare un passo avanti rispetto agli ultimi episodi di FIFA per Nintendo Switch, offrendoti un gioco di calcio completo e coinvolgente. Ecco perché non puoi perderti l’opportunità di prenotare la tua copia su Amazon a soli 59,99 euro.

EA Sports FC 24 per Nintendo Switch: la rivoluzione è in arrivo

EA SPORTS FC 24 rappresenta la nuova era del gioco di calcio più bello del mondo. Avrai a disposizione oltre 19.000 giocatori con licenza piena, più di 700 squadre e oltre 30 campionati per un’esperienza calcistica autentica e coinvolgente come mai prima d’ora.

La grande novità di questa edizione è l’immersione senza precedenti che potrai sperimentare grazie a due tecnologie d’avanguardia. Gli stili di gioco, ottimizzati da Opta, ti regaleranno un livello di realismo mai visto prima. I dati raccolti da Opta e altre fonti vengono tradotti in abilità distintive che rendono ogni giocatore unico e autentico.

Inoltre, il nuovo motore Frostbite, completamente rivisto per Nintendo Switch, offre un livello di dettaglio estremamente realistico. Ogni partita sarà un’esperienza coinvolgente e avvincente, grazie a una grafica straordinaria e a un gameplay fluido.

EA SPORTS FC 24 porta anche un’esperienza completa di Ultimate Team su Nintendo Switch. Potrai migliorare i tuoi giocatori e creare nuove leggende nel tuo club grazie alle nuove Evoluzioni di Ultimate Team. Inoltre, avrai l’opportunità di formare il tuo undici da sogno e scendere in campo con le calciatrici per una competizione ancora più inclusiva.

Prova le tue abilità in Rivals, sfida i migliori giocatori in Champions o affronta sfide offline in Squad Battles. Completa obiettivi e partecipa ad amichevoli per mettere alla prova le tue capacità calcistiche.

Se preferisci un’esperienza più social, potrai giocare in Club e VOLTA FOOTBALL con i tuoi amici. Personalizza il tuo Pro e crea una squadra imbattibile per vincere insieme durante tutto l’anno.

Non perdere l’occasione di prenotare EA Sports FC 24 per Nintendo Switch a un prezzo speciale di soli 59,99 euro su Amazon. Questa è un’opportunità unica per vivere il calcio in modo coinvolgente e autentico direttamente sulla tua console preferita ovunque tu voglia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.