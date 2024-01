EA Sports FC 24: il grande calcio tuo a METÀ PREZZO

Il grande calcio virtuale è pronto ad arrivare a casa tua perché Amazon ha rinnovato il super sconto su EA Sports FC 24. L’erede di FIFA con il cambio di denominazione può essere tuo a soli 39,98 euro invece di 79,99. Sì, è la versione PlayStation 4, ma puoi gratuitamente effettuare l’upgrade alla versione PlayStation 5 se dovessi possedere la console di nuova generazione.

EA Sports FC 24: scopri il nuovo FIFA

Con HyperMotionV, EA Sports FC 24 ridefinisce il concetto di realismo nel mondo dei videogiochi di calcio. Questa tecnologia innovativa traduce il ritmo e la fluidità del calcio reale direttamente nel gioco, grazie ai dati volumetrici di oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei prestigiosi come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS. I movimenti, le azioni e le dinamiche di gioco riflettono fedelmente la bellezza del calcio professionistico.

Gli stili di gioco, ottimizzati attraverso i dati di Opta, conferiscono ai giocatori una dimensione realistica che va oltre le tradizionali valutazioni totali. Ogni atleta è reso unico grazie a dettagli accurati, dalla forma fisica ai tratti distintivi del loro stile di gioco. Il motore Frostbite migliorato contribuisce a creare una simulazione di gioco eccezionale, con modelli di giocatori realistici e dettagli straordinari come le pieghe delle divise quando superano un difensore.

L’esperienza di gioco in EA Sports FC 24 non si limita al campo. Dal pubblico alla telecronaca, ogni aspetto del gioco è curato nei minimi dettagli, offrendo un’esperienza televisiva autentica e coinvolgente.

Entra in campo con la tua squadra dei sogni in Ultimate Team, dove puoi selezionare giocatori del presente e del passato per personalizzare la tua rosa. Scegli il tuo percorso e scrivi la tua storia calcistica nella Carriera giocatore o tecnico di EA Sports FC 24.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: acquista ora EA Sports FC 24 su Amazon a soli 39,98 euro e immergiti in un’esperienza di gioco che porterà il calcio reale direttamente nella tua casa.

