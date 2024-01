EA Sports FC 24 (FIFA 24) per Nintendo Switch è in OFFERTA su Amazon

Porta il grande calcio sempre con te con la versione Nintendo Switch di EA Sports FC 24, che altro non sarebbe che FIFA 24 con un nuovo nome. Il prezzo in offerta su Amazon è di 43,89 euro invece di 59,99: una strepitosa occasione da non farti scappare.

EA Sports FC 24 per Nintendo Switch in offerta: questa volta è davvero cambiato

EA SPORTS FC 24 segna l’avvento di una nuova era nel mondo dei videogiochi calcistici, offrendo un’esperienza senza precedenti con oltre 19.000 giocatori con licenza completa, oltre 700 squadre e più di 30 campionati.

Questa è la simulazione calcistica più autentica e coinvolgente mai creata, progettata per offrire un’immersione totale negli scenari di gioco. Due tecnologie all’avanguardia, gli stili di gioco ottimizzati da Opta e un motore Frostbite completamente rinnovato, costituiscono le fondamenta di EA SPORTS FC 24, portando per la prima volta una serie rinnovata anche su Nintendo Switch.

Gli stili di gioco rappresentano una rivoluzione nel modo in cui percepiamo gli atleti virtuali. Sfruttando dati da Opta e altre fonti, ogni giocatore è caratterizzato da abilità distintive che riflettono fedelmente le loro controparti reali, offrendo una dimensione di realismo e individualità senza precedenti. Il nuovo motore Frostbite, noto per il suo dettaglio grafico eccezionale, aggiunge un livello di realismo straordinario al gioco più bello del mondo, garantendo un’immersione completa in ogni partita. Sì, finalmente anche su Switch.

Inoltre, EA SPORTS FC 24 porta l’esperienza di Ultimate Team su Nintendo Switch, permettendo ai giocatori di migliorare le proprie squadre e far crescere nuove leggende nel club attraverso le nuove Evoluzioni di Ultimate Team. L’introduzione delle calciatrici offre una dimensione aggiuntiva, consentendo ai giocatori di creare il proprio undici da sogno. Con modalità come Rivals, Squad Battles, Champions, obiettivi da completare e amichevoli, i giocatori avranno a disposizione un’ampia varietà di sfide e opzioni di gioco.

In più, EA SPORTS FC 24 offre diverse modalità di gioco, tra cui Club e VOLTA FOOTBALL, consentendo ai giocatori di personalizzare i propri Pro e di competere con gli amici durante tutto l’anno. Questo nuovo capitolo è sinonimo di innovazione nel mondo del calcio virtuale, portando la simulazione calcistica a nuove vette di eccellenza e coinvolgimento anche in formato portatile. Acquistalo ora per Nintendo Switch in offerta a 43,89 euro.

