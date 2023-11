EA Sports FC 24: eBay STRACCIA il prezzo, sconto ASSURDO

EA Sports FC 24 per PS5 a 56,10 euro invece di 79,99. Si tratta dell’incredibile affare che puoi fare oggi su eBay: tutto quello che devi fare è applicare il codice NOVEDAYS al momento del pagamento in modo da ricevere questo incredibile sconto. Il gioco ti verrà spedito in modo totalmente gratuito via corriere espresso: lo riceverai nel giro di 48 ore.

EA Sports FC 24 per PS5: il calcio virtuale a casa tua

EA Sports FC 24 ti offre un’esperienza di gioco senza precedenti, con una grafica mozzafiato, una fisica avanzata, una modalità carriera rinnovata e una modalità online competitiva e divertente.

Potrai scegliere tra centinaia di squadre e giocatori, personalizzare il tuo stile di gioco, sfidare i tuoi amici o altri giocatori da tutto il mondo e vivere le emozioni del calcio come mai prima d’ora.

Non lasciarti scappare questa occasione unica: EA Sports FC 24 è il regalo perfetto per te o per qualcuno a cui vuoi bene. Affrettati, l’offerta è valida solo per oggi e solo su eBay. Inserisci il codice NOVEDAYS prima di completare l’acquisto e acquista il gioco all’incredibile prezzo di soli 56,10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.