È una Vespa Special che...il set LEGO che aspettavi è in offerta

Siamo sicuri che questo articolo si venderebbe da solo senza stare qui a descriverlo e a tentare di convincerti, anche perché il prezzo è veramente eccezionale.

Il set LEGO Vespa 125 è disponibile su Amazon a soli 69,30 euro invece di 99,99 euro: uno sconto del 31% su uno dei modelli più iconici e ricercati della linea LEGO Icons.

Set LEGO Vespa 125: il simbolo della Dolce Vita

Il set LEGO Vespa 125 è una fedele riproduzione in mattoncini della celebre Vespa 125 VNB, prodotta dal 1959 al 1966 e simbolo della Dolce vita italiana. Il modello è realizzato con speciali mattoncini in blu pastello, un colore LEGO raro e affascinante, e presenta numerosi dettagli che lo rendono unico: il logo della Vespa, la targa italiana degli anni ’60, il cavalletto funzionante, la ruota di scorta e il cestino porta accessori con un bouquet di fiori.

Il set è composto da 1106 pezzi ed è adatto agli adulti che vogliono rilassarsi con un hobby creativo e stimolante. Il modello finito misura 48 x 9.1 x 28.2 cm e può essere esposto in casa o in ufficio come oggetto da collezione o come elemento di arredo originale e di classe.

Non lasciarti sfuggire questa offerta limitata e approfitta subito del prezzo scontato su Amazon. Acquista il set LEGO Vespa 125 e rivivi gli anni ’60 con uno dei simboli della cultura italiana.

