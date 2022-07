e-Skate: più divertente di un monopattino e costa la metà

Vuoi divertirti molto di più che su un monopattino elettrico, spendendo pure la metà? Occasionissima su Amazon, dove lo skateboard elettrico RCB conquista improvvisamente uno sconto del 33% (100 euro tondi tondi in meno) ed è disponibile per soli 199,99 euro. Un regalo di compleanno, un regalo per la promozione, un omaggio per il divertimento estivo? Su questa longboard non si sbaglia di certo.

E lo diciamo a ragion veduta, dopo aver scorrazzato a lungo su una longboard simile, ma con specifiche che non si avvicinano a ciò che RCB è stata in grado di mettere insieme. In questo caso, infatti, le dimensioni sono estremamente generose: 240 x 970 millimetri (leggasi: per bambini e per adulti); carico massimo da 120Kg (e ancora una volta anche gli adulti sono serviti); velocità massima pari a 28 Km/h, che su una longboard sono già decisamente apprezzabili pur in massima sicurezza; autonomia di circa 14-16Km con 3-4 ore di ricarica.

La plancia estremamente ampia dona stabilità e semplicità nel trovare equilibrio, facilitando altresì le curve più morbide e la posizione nelle lunghe tratte. Un divertimento comodo, insomma, che può ben adeguarsi a qualsiasi età.

Il divertimento è assicurato. Basta poco per imparare a calibrare l’erogazione della potenza tramite l’apposito telecomando, tutto il resto è equilibrio e capelli al vento. Solo per poche ore il prezzo è speciale e l’occasione è “Cool&Fun” (come da stampa sulla tavola): 100 euro puoi risparmiarli e spenderli in una camicia hawaiana, un ventilatore USB ed un set di cocktail pronti per l’uso. Resto mancia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.