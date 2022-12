È sempre il momento giusto per comprare un iPhone 13 in sconto (-8%)

Oramai ve lo diciamo da più di un anno; iPhone 13 è lo smartphone perfetto da acquistare ma soprattutto un gadget eccellente per tantissimi utenti. Non parliamo infatti del modello Pro che ha tutt’altra destinazione d’uso e soprattutto, un target differente. Qui ci troviamo di fronte ad un telefono concreto ma che non rinuncia annulla, in grado di soddisfare le esigenze di Content Creator ma anche di coloro che vogliono un prodotto funzionale, all’avanguardia e con una batteria strepitosa.

La versione che vi proponiamo oggi è quella con 256 GB di memoria interna e in colorazione azzurra. Di fatto, riporterete a casa il suddetto gioiellino in questa configurazione da soli 979,00€ al posto di 1159,00 €. Capite bene che il risparmio è davvero generoso e acquistandolo da Amazon avrete anche tanti altri vantaggi esclusivi.

iPhone 13 da 256 GB: leggero, potente e capiente (e scontato)

In primo luogo dobbiamo dire che le spese di spedizione sono comprese nel prezzo del device; questo implicherà che voi non dovrete cacciare un solo euro in più rispetto a quanto dichiarato in fase di acquisto. La consegna è immediata e il telefono sarà a casa vostra in pochissimi giorni, prima di Natale.

Avrete poi un anno di garanzia con Apple con supporto tecnico in tutti gli Apple Store del mondo. Dall’altro lato però, potrete usufruire dell’assistenza dedicata di Amazon per ben due anni, con gli esperti del sito che saranno sempre pronti ad aiutarvi via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, tutti i giorni. Come non segnalare poi la possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita entro il 31 gennaio 2023 e la possibilità di dilazionare il pagamento dello smartphone in comode rate con Cofidis.

iPhone 13 non ha certo bisogno di presentazioni; è presente sul commercio da un anno ma soprattutto, sappiamo che è praticamente identico al nuovo arrivato in casa Apple, iPhone 14. Troviamo uno schermo OLED da 6,1“ Retina con tacca al centro del pannello che contiene il face ID e la fotocamera anteriore, oltre a tutti i sensori avanzati che conosciamo a memoria.

Il comparto fotografico è composto da due lenti di punta da 12 megapixel ciascuna, che girano video in 4K HDR, in Cinema Mode e non solo. Sotto la scocca batte un potente processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato. Insomma, questo smartphone è davvero fantastico e lo potete capire anche leggendo la semplice scheda tecnica che però, non è mai fine a se stessa in ambito Apple. Ciò che rende grande un iPhone infatti, è il connubio hardware-software, semplicemente eccellente. A 979,00 € porterete a casa un prodotto che vi durerà moltissimi anni. Fate presto prima che vada a ruba o prima che terminino le scorte disponibili.

