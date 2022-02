E se Meta lanciasse una smart band al posto dello smartwatch Facebook?

Il mese scorso, LetsGoDigital ha scoperto che Meta Platforms (ex Facebook Inc) ha depositato un brevetto per uno smartwatch Facebook davvero unico, con un display rimovibile e più fotocamere integrate per obiettivi VR e AR.

Si fa largo l'ipotesi della Meta Band: bye bye Facebook Watch?

Sulla base del brevetto di Meta Platforms, il designer industriale Sarang Sheth ha realizzato il concept design di una possibile alternativa: la Meta Band. Sebbene il brevetto sia stato utilizzato come base, Sarang ha aggiunto una serie di elementi distintivi per creare una smart band estremamente versatile ed avanzata. Si consideri ad esempio il cinturino blu, che richiama palesemente il logo aziendale.

Mentre lo schermo ha un design quadrato, simile all'Apple Watch , la cassa è rettangolare: lateralmente è fissato il cinturino blu. L'apparecchio può essere indossato al polso con estrema semplicità, grazie alla struttura morbida del cordino elastico che ridurrebbe di molto anche il rischio di irritazione per la pelle.

Tra le caratteristiche degne di nota abbiamo, come detto, il display rimovibile. Lo schermo può essere staccato dall'alloggiamento, offrendo così una maggiore flessibilità nel suo utilizzo. Una seconda fotocamera viene posizionata sul retro del display e consente agli utenti di scattare facilmente un selfie o qualunque altra tipologia di foto da condividere istantaneamente su Facebook ed Instagram.

L'idea è di sicuro affascinante, ma difficilmente Meta abbandonerà la strada dello smartwatch Facebook, in arrivo (si suppone) in estate.