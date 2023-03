E.ON: caldaia a condensazione a partire da 40 euro

Attiva online l’ offerta E.ON ClimaSmart, l’ ideale per se vuoi acquistare una nuova caldaia a condensazione ad alta efficienza a partire da 40 euro al mese con finanziamento a tasso zero e recuperare il 65% della spesa grazie alla possibilità di accedere alle detrazioni fiscali. Se vuoi puoi aggiungere anche l’offerta E.ON WeCare, per avere la manutenzione ordinaria della caldaia una volta l’anno e il servizio di assistenza casa a partire da 9,99 euro al mese. Vediamo nel dettaglio le due offerte come si compongono.

Scegli l’ offerta E.ON ClimaSmart

E.ON ClimaSmart

Se scegli l’ offerta E.ON ClimaSmart per avere una nuova caldaia a condensazione, hai inclusi:

Termostato Smart : il termostato intelligente tado° consente di monitorare la tua caldaia a distanza e di programmare il tuo riscaldamento da remoto.

: il termostato intelligente tado° consente di monitorare la tua caldaia a distanza e di programmare il tuo riscaldamento da remoto. Metodo di pagamento preferibile : in base alle tue esigenze puoi scegliere di pagare in un’unica soluzione o richiedere un finanziamento in comode rate mensili da 40 euro al mese fino a 60 mesi TAN 0%, TAEG 0%.

: in base alle tue esigenze puoi scegliere di pagare in un’unica soluzione o richiedere un finanziamento in comode rate mensili da 40 euro al mese fino a 60 mesi TAN 0%, TAEG 0%. Supporto per l’accesso alle detrazioni fiscali : E.ON ti supporta nella gestione delle pratiche necessarie affinchè tu possa accedere alle detrazioni fiscali per recuperare fino al 65% della tua spesa.

: ti supporta nella gestione delle pratiche necessarie affinchè tu possa accedere alle detrazioni fiscali per recuperare fino al 65% della tua spesa. Controllo dello stato: puoi controllare il tuo ordine e consultare le fatture comodamente dall’area riservata e dall’App E.ON

E.ON WeCare

Prenditi cura della tua casa e scegli E.ON WeCare, a partire da 9,99 euro al mese, con addebito diretto su conto corrente per 24 mesi, hai compresi questi servizi:

Manutenzione Ordinaria Annuale Programmata che include: controllo e pulizia della caldaia, controllo dell’efficienza energetica, aggiornamento Libretto Impianto e caricamento del rapporto sul Portale Regionale.

che include: controllo e pulizia della caldaia, controllo dell’efficienza energetica, aggiornamento Libretto Impianto e caricamento del rapporto sul Portale Regionale. Appuntamento con promemoria : servizio di schedulazione appuntamento e gestione del promemoria pre intervento.

: servizio di schedulazione appuntamento e gestione del promemoria pre intervento. Servizio clienti 7 su 7 : in caso di necessità hai la massima disponibilità tramite il Call Center E.ON

: in caso di necessità hai la massima disponibilità tramite il Call Center E.ON Assistenza casa a 360 gradi: sottoscrivendo E.ON WeCare Premium a 15,99 euro al mese, avrai a disposizione una rete di tecnici specializzati per prenderti cura della tua casa

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.