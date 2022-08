È il momento perfetto per acquistare uno Xiaomi 12

Oggi è una giornata molto interessante per fare acquisti su Amazon; girovagando sulla Store ci siamo imbattuti in una promozione davvero eccezionale: Xiaomi 12 infatti si porta a casa a 551,50 €, con spedizione gratuita e consegna veloce per tutti gli iscritti al programma di Amazon Prime.

Questo è un top di gamma assoluto, incredibilmente potente ma anche molto compatto, pensato per la fascia alta del mercato. Ci troviamo infatti a descrivervi un articolo veramente splendido e meraviglioso, che è stato in grado di conquistare il pubblico in pochissimi mesi.

Xiaomi 12: tanti buoni motivi per comprarlo oggi

Siamo prossimi al debutto di Xiaomi 12T, ma adesso, il modello di qualche mese fa si porta a casa ad un costo eccezionale. Xiaomi 12 presenta un processore Snapdragon 8 Gen 1 Realizzato con un nodo architettonico A 5 nm. Questo chip è in grado di far girare sempre fluido il telefono, con prestazioni di alto livello e con un’efficienza energetica eccezionale. C’è un modulo ram da 8 GB, coadiuvato da altri 128 GB di memoria interna non espandibile.

Lo schermo da 6.1” è uno dei migliori della sua categoria; presenta una risoluzione FullHD+, una dimensione di 6,1“, è dotato della tecnologia OLED ed è stato certificato da DisplayMate con il massimo grado possibile, l’A+.

Ottima anche la batteria che assicura un’autonomia al top ma soprattutto, avrete diritto alla ricarica veloce da 67 W. Volendo ce la ricarica wireless veloce e anche quella inversa così potrete dare energia ai vostri dispositivi senza il minimo problema. pensiamo ad un paio di cuffiette o anche un orologio compatibile.

Se siete amanti delle fotocamere e dei video da smartphone, con questo prodotto troverete pane per i vostri denti. Infatti, le tre fotocamere presenti sulla back cover assicurano scatti davvero eccezionali, grazie anche al sensore da 50 megapixel di ultima generazione realizzato da sogni. Il dispositivo e in grado di girare splendidi video in 4K ma ci saranno tante altre piccole chicche software degne di nota.

Insomma, capite bene che a 551,50 € con spedizione gratuita per tutti gli iscritti al programma di Amazon Prime, è un ottimo affare su tutta la linea. Non perdete l’occasione di fare vostro questo incredibile prodotto, ma siete veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.