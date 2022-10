È il momento PERFETTO per acquistare un iPhone 13 in SUPER sconto

nuovi iPhone 14 purtroppo non stanno tenendo il successo sperato. Di fatto, i modelli basici da 6,1” e da 6,7” non riescono a far breccia nel cuore degli utenti.al contrario, i prodotti del 2021 sono ancora una valida scelta. Ad esempio, iPhone 13, il grande classico, lo trovate in supersconto a soli 929,00 € della versione da 256 GB. È disponibile in tante colorazioni. Quale sarà la vostra preferita?

iPhone 13: un peccato non averlo

Partiamo col dire che iPhone 13, in questo caso, si porta a casa a 929,00 € con un risparmio medio del 12% rispetto al prezzo di listino di 1059,00 €.Le spedizioni sono gratuite con Prime e potete ricevere il device a casa vostra entro venerdì 7 ottobre se lo ordinate in pochissime ore. Volendo, potete dilazionare il costo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno di Amazon stessa. La versione in sconto a 256 GB di memoria e il telefono lo si può comprare in sei colorazioni che spaziano dall’azzurro al galassia, dalla mezzanotte al rosa, dal verde al Product (RED).

Lo smartphone presenta un display super retina XDR da 6,1” e le fotocamere permettono di girare e Video in modalità cinema in food HD. Il sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel e super evoluto, c’è la modalità notte e si possono registrare video HDR in 4K con Dolby Vision.la fotocamera anteriore da 12 megapixel permette di realizzare Selfie spaziali e il processore inserito sotto la scocca garantisce prestazioni fulmine. Non di meno, il telefono è super resistente grazie al vetro ceramic shield. Dulcis in fundo, la batteria garantisce fino a 19 ore di riproduzione video, il che equivale a oltre un giorno di autonomia con una singola carica.

In poche parole, questo gadget è assoolutamente meraviglioso, leggerissimo e potente. Se non vi serve la terza lente e non volete il design “premium” in acciaio o il ProMotion dei modelli Pro, questo è “l’iPhone per tutti”. Approfittatene perché sta andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.