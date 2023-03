È il momento di comprare iPhone 14: nuovo MINIMO STORICO su Amazon

Inizialmente poco considerato, per via del prezzo elevato e della “concorrenza” del meno recente iPhone 13, oggi iPhone 14 diventa sempre più conveniente ed è ora lo smartphone Apple da comprare. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 879 euro invece di 1.029 euro con la possibilità di puntare anche sull’acquisto in 12 rate senza interessi. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico su Amazon.

Da notare che in sconto ci sono anche le versioni da 256 GB, al prezzo di 1.017 euro invece di 1.159 euro, e 512 GB, al prezzo di 1.299 euro invece di 1.419 euro. Entrambe sono quasi al minimo storico e, quindi, sono acquistabili ad un ottimo prezzo e con la possibilità di optare per l’acquisto in 12 rate mensili Amazon, senza interessi. Per accedere alle offerte è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

iPhone 14: con la nuova offerta di Amazon è lo smartphone Apple da comprare

Con una scheda tecnica completa e senza punti deboli ed un prezzo sempre più accessibile, iPhone 14 diventa lo smartphone Apple da comprare. Il dispositivo può contare su di un display OLED da 6,1 pollici di diagonale e sul SoC Apple A15 Bionic oltre che su di una doppia fotocamera e sull’ottimizzazione garantita dal sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon è possibile assicurarsi iPhone 14 128 al prezzo scontato di 879 euro invece di 1.029 euro con possibilità di scegliere anche l’opzione per il pagamento in 12 rate mensili. In sconto ci sono anche le versioni da 256 GB a 1.017 euro e 512 GB a 1.299 euro. Anche queste sono acquistabili a rate. L’offerta si estende a varie colorazioni ed è accessibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.