È il giorno perfetto per acquistare un mediogamma di casa OnePlus

OnePlus Nord 2 5G è uno degli smartphone di fascia media più interessanti che ci siano in questo periodo. Parliamo di un device che offre specifiche super interessanti ad un prezzo semplicemente unico. Se considerate che lo potete portare a casa a 299,00 € al posto di 399,00 €, capirete che ci troviamo di fronte ad un Best Buy su tutta la linea.

Il dispositivo di fascia media è una gioia per gli occhi, ma non si tratta solo di una mera questione estetica e anche potentissimo e ora vi daremo una serie di validi motivi per cui conviene comprarlo oggi su Amazon al miglior prezzo di sempre. Fra le altre cose vi ricordiamo che comprandolo da Amazon si risparmia tantissimo e si ha diritto anche alle spedizioni gratuite incluse nel costo finale del prodotto stesso.

Non di meno, c’è l’ottima assistenza clienti che vi supporterà, in caso di problemi, tutti i giorni, anche nei festivi, fino alla mezzanotte. Oggi questo smartphone può essere vostro a 299,00 € al posto di 399,00 €.

OnePlus Nord 2 5G: ecco perché dovete comprarlo ora

Il primo luogo citiamo il meraviglioso pannello con tecnologia AMOLED da 6,43“ e risoluzione full HD plus. In poche parole si tratta di un display bellissimo che vi emozionerà ad ogni sguardo. I vostri contenuti saranno più vibranti che mai. Sotto la scocca batte un processore ochetta core di media tech che assicura prestazioni al top sia sul fronte gaming che nell’uso social. Il telefono quindi sarà una scheggia e se ci vorrete giocare, vi troverete quasi di fronte ad una console portatile.

Con le fotocamere vi divertirete tantissimo e il merito sarà soprattutto del sensore principale di Sony da 50 megapixel che garantisce scatti bellissimi anche al buio. Insomma, non perdete l’occasione di fare il vostro questo OnePlus ad un prezzo spettacolare. Ma fate presto perché non sappiamo quanto durerà questa incredibile promozione.

