È il dupe perfetto: DREAME AirStyle Pro 7in1 ti lascia a bocca aperta

Da quando il prodotto di Dyson, il famoso Airwrap, è approdato sul mercato abbiamo visto nascere dei dupe ossia delle copie, a destra e sinistra. Ora è la volta di un nuovo dispositivo e questa volta non viene proposto da un marchio sconosciuto ma bensì da un brand che di qualità ne sa molto. Il magico DREAME AirStyle Pro 7 in 1 arriva in tutta la sua bellezza con una serie di accessori e anche l’iconico bauletto che ti fa tenere tutto in ordine. Bello, potente e ideale per qualunque genere di capello: sia corto che lungo. A soli 299€ su Amazon, in offerta lancio, lo puoi acquistare con uno sconto del 14%. Fossi in te non me lo farei scappare, è attivo anche il pagamento senza interessi.

DREAME AirStyle Pro 7 in 1: tutto quello che c’è da sapere

Ricorda il dispositivo del marchio inglese in tutto e per tutto. DREAME AirStyle Pro 7 in 1 si presenta elegante, leggero e perfetto per prendersi cura della propria chioma. Non solo è facile da maneggiare ma con la sua tecnologia rende lo styling una passeggiata così da farti sentire sempre al massimo senza dover andare dal parrucchiere. Gli accessori che ti vengono forniti, nello specifico, ti offrono gli strumenti ideali per pieghe mosse, voluminose e lisce senza pecche.

Tutta la potenza dell’AirStyle Pro è racchiusa nel suo motore in grado di generare un flusso di aria costante e ad alta pressione con un totale di 110k giri al minuto. Con 3 impostazioni di calore trovi quella che più ti si addice e, grazie al tasto che si sposta in alto, puoi anche attivare il getto di aria fredda per fissare lo styling. Non ti preoccupare perché a tutelare la salute dei tuoi capelli c’è un sensore che monitora la temperatura 300 t/s per evitare che possano bruciarsi, rovinarsi e sfibrarsi.

Gli accessori sono sette e sono tutti professionali. Cambiarli è un secondo attraverso l’attacco magnetico a scatto che li fissa sulla sommità del corpo principale e li tiene saldi. Decidi se asciugare i tuoi capelli normalmente, se creare boccoli sinuoso con i cilindri autoavvolgenti da 32mm, oppure dare volume con la spazzola volumizzante rotonda, creare un liscio perfetto con la spazzola piatta e nascondere i baby hair con l’accessorio Flyaway dedicato.

Il cavo antigroviglio unito al sistema di pulizia con doppio filtro rendono questo prodotto un dispositivo affidabile e di cui non avere dubbi.

A soli 299€ su Amazon, il magico DREAME AirStyle Pro 7 in 1 è quello giusto da acquistare se hai sempre voluto un Dyson AirWrap ma non hai mai giustificato la spesa. Approfitta dello sconto con un click.