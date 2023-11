È già Black Friday: iPhone 14 in SUPER OFFERTA, costa 654€

Il Black Friday è già iniziato e la conferma arriva dalla nuova offerta eBay dedicata ad iPhone 14. Lo smartphone di Apple è acquistabile ora al prezzo scontato di 654 euro grazie al codice sconto NOVEDAYS che garantisce un risparmio extra di 75 euro rispetto al prezzo mostrato. Il codice va aggiunto al carrello prima di completare l’ordine. Scegliendo di pagare con PayPal è possibile anche completare l’acquisto in 3 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 14 è in super offerta: è già tempo di Black Friday

Con iPhone 14 si va sul sicuro: lo smartphone abbina ottime prestazioni con un prezzo davvero conveniente. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici e il SoC Apple A15 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore e il sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. La versione in offerta dello smartphone è dotata di 128 GB di storage.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 14 128 GB al prezzo scontato di 654 euro, abbinando lo sconto in corso con il codice promozionale NOVEDAYS (da aggiungere al carrello prima di completare la promozione per ottenere uno sconto di 75 euro) che garantisce un taglio netto della spesa.

C’è anche la possibilità di completare l’acquisto pagando con PayPal e optando per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Lo sconto sarà attivo solo per pochi giorni: il codice sconto terminerà la sua validità, infatti, il prossimo 19 di novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.