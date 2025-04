È arrivato il nuovo re della pulizia: si chiama Narwal Freo Z10 Ultra

Narwal ha presentato oggi il suo nuovo gioiello tecnologico, il Freo Z10 Ultra: un robot aspirapolvere e lavapavimenti che punta a ridefinire completamente l’esperienza di pulizia domestica. Disponibile in preordine da oggi su Amazon, il dispositivo viene lanciato con un prezzo consigliato di 1.299€, ma dal 21 aprile sarà possibile acquistarlo con uno sconto immediato di 200€, più un pacchetto omaggio di accessori e ricambi.

Una vera e propria novità per chi vuole il massimo senza dover muovere un dito: grazie a tecnologie esclusive come NarMind™ Pro, DeepClean, EdgeReach™ e Freo Mind Mode 3.0 Pro, il Freo Z10 Ultra è un concentrato di AI, potenza e autonomia.

Caratteristiche principali e scheda tecnica

Freo Z10 Ultra si distingue per una serie di innovazioni che lo rendono unico nel suo genere. L’intelligenza artificiale gli consente di rilevare oltre 200 oggetti in tempo reale e adattare la pulizia in base alla tipologia di sporco. Inoltre, grazie alla base multifunzione 9-in-1, non richiede interventi manuali per settimane.

Ecco una panoramica completa delle sue specifiche:

Caratteristiche Dettaglio Potenza di aspirazione Fino a 18.000Pa Tipo di pulizia A secco e a umido, adattiva Tecnologia IA NarMind™ Pro + Freo Mind Mode 3.0 Navigazione Doppia fotocamera e doppio chip AI 9-in-1, con lavaggio panni ad acqua calda Capacità sacchetto polvere 2,5L – fino a 120 giorni Rumorosità ≤56dB Spazzole Anti-groviglio, forma conica Mop Triangolare, pressione 800g, EdgeReach™ Prezzo 1.299€, sconto 200€ dal 21 aprile

Il robot che pulisce da solo… e impara

Freo Z10 Ultra è molto più di un semplice aspirapolvere. Grazie al suo sistema AI a doppia visione, è in grado di imparare dalle abitudini domestiche per migliorare ogni giorno. Riconosce scarpe, cavi, animali, liquidi e detriti e modifica automaticamente strategia e potenza in tempo reale.

Con la modalità Freo Mind 3.0 Pro, il robot sa quali zone pulire più spesso, rileva le aree a rischio contaminazione e regola la temperatura dell’acqua fino a 75°C per igienizzare a fondo. Il sistema EdgeSwing e i moci triangolari permettono di pulire anche negli angoli più ostici, mentre le spazzole laterali anti-groviglio garantiscono un’aspirazione continua ed efficace.

È un robot che pensa, decide e agisce da solo.

Grazie al design futuristico e alla potenza di calcolo pari a quella dei sistemi di guida autonoma, il Freo Z10 Ultra è il dispositivo definitivo per la pulizia domestica intelligente.