E' arrivata l'ora del DIGITALE, Kindle in super sconto ora su Amazon

Voglia di sperimentare la lettura digitale? E quale occasione migliore di questa. Proprio nelle ultime ore è andato in sconto in Kindle e a prezzo così ridicolo non può che essere un vantaggio, soprattutto se ti svelo che puoi leggere milioni di libri ogni mese senza spendere un patrimonio.

Agisci prima che sia troppo tardi, questo genere di prodotti non rimane in sconto per tanto tempo. Ora diventa tuo con soli 64,99€ con un solo click.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Kindle: la verità dietro il suo successo

Prendere in mano un Kindle può sembrare strano soprattutto se sei abituato al cartaceo, ma fattelo dire: tempo un paio di letture e non potrai più metterlo giù. Questo dispositivo è una rivoluzione ed è comodissimo perché non solo ti permette di leggere ovunque ma è leggero, semplicissimo da utilizzare e non stanca gli occhi: mai.

Con la batteria eccezionale e con il display che simula la carta, dopo un po’ ti accorgi che è quello che ti ci voleva per buttarti di nuovo nelle tue letture preferite. Puoi modificare i caratteri, l’impaginazione, la dimensione del testo e tutto il resto per rendere l’esperienza a filo con le tue voglie.

Come fai a leggere milioni di libri? Ovviamente grazie a Kindle Unlimited che vuoi attivi, altrimenti non ti preoccupare: hai lo store direttamente sul dispositivo e acquisti soltanto i libri che più ti aggradano. Questo abbonamento è un po’ il Netflix dei lettori, con 9,99€ al mese accedi a tutti i romanzi che vuoi subito e sempre. I primi due mesi sono completamente gratuiti quindi dagli una chance.

Passa subito al digitale ora che Kindle è in promozione su Amazon, con appena 64,99€ te lo porti a casa per non avere più dubbi e per riscoprire la bellezza della lettura. Le spedizioni sono gratuite e veloci.