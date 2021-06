Non un aspirapolvere senza fili simile: proprio un Dyson, modello V7 Motorhead, a un prezzo che è assurdo. Su eBay ci sono dei saldi pazzeschi, praticati proprio dallo store ufficiale!

Questo gioiellino, nuovo e con garanzia 24 mesi, lo porti a casa a 226€ appena. Devi solo metterlo subito del carrello e inserire il codice sconto “MITRCVK9LMCPKPQM” prima di pagare. Finalmente, avrai “un Dyson”, non una scopa elettrica senza fili.

Dyson V7 a prezzo bassissimo su Amazon

No, non è “troppo vecchio”. Non è sicuramente l'ultimo modello, ma a questa cifra puoi portare a casa un gioiellino delle pulizie domestiche che è in grado – letteralmente – di schiacciare la maggior parte dei concorrenti nella sua stessa fascia di prezzo. Perché? Ma come perché: è un Dyson, proviene dalla compagnia che ha concepito le scope elettriche senza fili come le conosciamo oggi.

Ti basta leggere qualcosa sul suo motore a 15 cicloni, che catturano e filtrano la polvere, senza rilasciarla nell'ambiente. Oppure, ti basti dare un'occhiata a come questo dispositivo sia a suo agio tanto sul pavimento quanto sugli odiati tappeti e ti dirò di più: montando gli accessori, puoi raggiungere praticamente ogni angolo di casa, anche il soffitto!

Fai con calma e senza fretta, scegli la modalità di aspirazione che preferisci fra le due disponibili e goditi i 30 minuti di utilizzo senza alcuni vincolo di cavi. Ti starai chiedendo, lo so, che succede al momento di ricaricare: la magia. Infatti, la stazione di ricarica a muro non solo è un bell'oggetto d'arredo, ma offre anche una casa al tuo dispositivo quando non lo usi. Al momento di svuotare la polvere, basta un tocco del grilletto e cade tutto nella pattumiera!

Bene, ora è il momento di fare il tuo affare. Non cercare un qualcosa che sia simile a un Dyson, quando puoi averne uno tutto tuo! Per accaparrarti Dyson V7 Motorhead, devi solo mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “MITRCVK9LMCPKPQM”.

Le spedizioni? Naturalmente rapide e gratis: il tuo gioiellino sarà a casa in pochissimi giorni, ma solo se riuscirai a prenderlo. I pezzi in sconto sono limitatissimi! Volevi arrivare prima? Allora iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net e resta aggiornato in tempo reale sui migliori sconti, come un vero professionista del risparmio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

