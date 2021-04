Dyson V6 Slim è un ottimo aspirapolvere senza fili, offerto da un brand leader nel settore. I prezzi di questi dispositivi sono decisamente elevati. Per questo motivo, avere la possibilità di portare a casa questo modello – in versione ricondizionata certificata – a 139€ è un’occasione da non perdere. Lo trovi su eBay con spedizioni rapide e gratis.

Dyson V6 Slim in super offerta su Amazon

Un prodotto che non ha bisogno di presentazioni. Un eccezionale alleato per le pulizie domestiche, che ti permetterà di rimuovere peli, polvere, sporcizia e capelli dal pavimento e non solo. Infatti, grazie ai diversi accessori in dotazione potrai facilmente usarlo anche per il soffitto e varie superfici.

Sicuramente, ti starai chiedendo cosa si intende per “ricondizionato certificato“. Ecco la spiegazione del vendite eBay:

Il prodotto può presentare qualche graffio. La scatola è rovinata o compatibile. Gli accessori sono inclusi.

Come anticipato, il venditore offre anche 12 mesi di garanzia oltre alla tranquillità di stare acquistando un prodotto originale al 100%. Per portare subito a casa questo Dyson V6 Slim ricondizionato a 139€, tutto quello che devi fare è collegarti su eBay e completare l’acquisto.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Sempre a caccia delle migliori opportunità? Le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

