Dyson Supersonic r è l'asciugacapelli professionale più leggero e potente: arriva ad aprile

Supersonic r è il nuovo asciugacapelli Dyson del produttore britannico. Si caratterizza per un design più piccolo e leggero, del 30% e del 20% rispetto l’asciugacapelli Dyson Supersonic originale con una potenza pensata per un’asciugatura rapida e risultati di styling come dal parrucchiere.

Dyson Supersonic r: cosa c’è da sapere

Dyson Supersonic r fa uso di un riscaldatore di nuova tecnologia con motore Dyson Hyperdymium e sensori intelligenti di identificazione a radiofrequenza (RFID) negli accessori, che comunicano con l’asciugacapelli allo scopo di regolare in maniera automatica il motore e l’elemento riscaldante: il risultato è un flusso d’aria e una temperatura ottimali per la propria acconciatura.

Il design pioneristico dalla forma curva promette un processo di styling e asciugatura senza sforzo con un controllo intelligente del calore che assicura l’assenza di danni per proteggere la naturale lucentezza dei capelli.

Presentato per la prima volta un anno fa, finora Dyson Supersonic r è stato disponibile per l’acquisto soltanto per i professionisti diventando rapidamente un must have tra gli hairstylist di talento più conosciuti al mondo.

Adesso arriva anche al consumatore, con un debutto in Italia fissato per il 7 aprile nel nuovo colore della gamma Hair Care Rosa Cipria e Oro Rosa al prezzo consigliato di 549 euro. L’asciugacapelli sarà disponibile per l’acquisto su Dyson.it e presso rivenditori selezionati insieme a una vasta gamma di accessori per ogni tipo di capelli.