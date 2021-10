Dyson: questo termoventilatore riscalda e raffredda tutta la casa

Sia in inverno che in estate c'è bisogno di un aiuto in casa. Se nel primo caso serve riscaldarla, nel secondo più fredda diventa meglio è. Per poter avere sempre una temperatura ottimale, sul mercato c'è un prodotto unico ed è il termoventilatore Dyson Hot Cool. Solitamente costa un po' ma il negozio ufficiale del marchio ha deciso di attivare una promozione su eBay che te lo fa avere a soli 299,00€. In poche parole hai cento euro di sconto istantaneo, spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia.

Dyson Hot Cool: il termoventilatore che ti fa stare una favola

Un termoventilatore è uno strumento di cui non si sente molto parlare, tuttavia se in casa sei sprovvisto sia di riscaldamenti che climatizzatori è un ottima alternativa, soprattutto perché ti evita di dover fare lavori e spendere ancora più del dovuto.

Con la sua struttura autoportante lo posizioni in un angolo della casa, lo colleghi alla corrente e il gioco è fatto. Una volta che lo accendi con l'apposito telecomando imposti la temperatura che desideri e lui inizia a fare il suo lavoro pompando aria calda o fredda in tutta l'abitazione senza fare rumore. L'assenza di pale lo rende estremamente sicuro se hai bambini o animali in casa e in più ti facilità anche la pulizia.

Tra le sue funzioni non mancano l'oscillazione da destra a sinistra e un timer che ti consente di personalizzare la durata.

Se fossi in te non me lo farei ripetere e lo acquisterei al volo. Ovviamente arriva a casa tua con i 2 anni di garanzia che il marchio offre a tutti suoi clienti.

Acquista subito il tuo Dyson Hot Cool su eBay a soli 299,00€. Lo ordini e lo ricevi in pochissimi giorni a casa tua senza alcun costo extra.