Dyson: purifica e resta bello fresco, GENIALATA smart a 239€ (-210€)

Non un modello simile, non una mera imitazione. Questo è l’originale: il celebre Dyson Pure Cool Link è in sconto su eBay di 210€, ovvero quasi del 50%. Purifica l’aria in modo eccellente, la rinfresca uniformemente d’estate ed è meraviglioso estaticamente.

Naturalmente, si tratta di un dispositivo super smart, che gestisci anche tramite applicazione per smartphone. Il prodotto che desideravi, a un prezzo che sicuramente non speravi di trovare. Il momento di fare un eccellente affare è adesso: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice speciale “MENO20”. Lo prendi a 239€ invece di 449€ e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite. Acquisti direttamente dallo store ufficiale e godi di garanzia di due anni.

Dyson: purifica e rinfresca al top, sconto pazzesco

Un brand che non ha proprio bisogno di presentazioni, innanzitutto. Un’azienda che offre solo soluzioni top di gamma, che dominano il mercato, seguite da altri dispositivi che tentano (spesso con scarsi risultati) di imitarne la qualità.

Il Pure Cool Link è un prodotto di design innanzitutto, bellissimo sotto il punto di vista estetico e pronto a migliorare immediatamente l’arredamento dell’ambiente dove deciderai di posizionarlo.

In pochi minuti, questo dispositivo è in grado di purificare al meglio l’aria e potrai controllare i risultati leggendo i dati tramite l’applicazione per smartphone. Infatti, il purificatore integra anche un monitor della qualità dell’aria, che comunica direttamente con l’app. Programmane il funzionamento e lascia che lavori in totale autonomia.

D’estate, sfruttane il potenziale anche per rinfrescare l’ambiente in modo uniforme e senza fastidio. La tecnologia senza pale, permette al prodotto di funzionare in modalità raffrescatore – tramite rotazione della parte superiore del dispositivo – senza rumori, fastidio o rischio di farsi male.

Insomma, questo gioiellino due in uno di Dyson ha un sacco di imitazioni, ma solo l’originale funziona in modo sorprendente. Per questo ormai è quasi finito su eBay, adesso che è in sconto di quasi il 50%. Se ce ne sono ancora disponibili, non resta che accaparrartelo al volo a 239€ circa invece di 449€, direttamente da store ufficiale. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “MENO20”. Godi di spedizioni assolutamente gratuite.