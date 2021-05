Ci sono delle occasioni di Unieuro che devi prendere al volo, perché non ricapitano tanto spesso: ci sono solo durante il sottocosto. Esattamente come quella di oggi, che ti offre 240€ di sconto e ti permette di portare a casa il purificatore d'aria, con raffrescatore, Dyson Pure Cool Link a 349,90€ appena. Un prodotto di altissimo livello, con un cuore tutto smart. I pezzi in promozione, per ovvie ragioni, sono pochissimi: per accaparrartelo, devi prima controllare se sono ancora disponibili.

Dyson Pure Cool Link: lo sconto Unieuro è assurdo

Un purificatore d'aria perfetto per questa stagione, anzi: perfetto per tutto l'anno. Lo accendi e lui si occupa di eliminare il 99,95% di sporcizia presente nell'aria che respiri (allergeni e sostanze inquinanti). Mentre fa questo, se lo desideri, puoi impostarlo in modo che rinfreschi anche l'aria. Come si suol dire: una ventata di aria fresca (e pulita), ogni volta che vuoi.

Super silenzioso, con il suo design inconfondibile, puoi piazzarlo ovunque: in camera da letto, in salotto oppure in cucina. Se dove cucini è perfetto per eliminare vari odori frutto proprio della preparazione delle pietanze, in camera da letto ti garantirà di dormire respirando aria super pulita. Il vantaggio principale sarà quello di svegliarsi senza occhi gonfi, naso intasato o cattivo odore di “aria consumata”.

Gestisci tutto dal semplicismo telecomando in dotazione, ma non solo! Infatti, come anticipato, questo gioiellino ha un cuore tutto smart: lo colleghi allo smartphone e verifichi in ogni momento la qualità dell'aria, ma anche la temperatura ambientale e il livello di umidità. Non solo: il device si connette a internet in WIFi quindi puoi accenderlo e spegnerlo a distanza.

Se cerchi un ottimo purificatore d'aria, approfittando adesso della promozione Unieuro, potrai avere il top della qualità, senza scendere a compromessi con il budget. Con uno sconto di 240€, ottieni il meglio, ottieni Dyson Pure Cool Link a solo 349,90€: lo trovi direttamente sull'inserzione ufficiale, presente sull'e-commerce.

Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma attenzione: il sottocosto Unieuro prevede un numero limitato di pezzi, sii rapido! Non perdere questa e altre chicche: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

