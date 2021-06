Dyson Omni Glide è stato tirato fuori dal cilindro all'improvviso ed è qui per rivoluzionare – di nuovo – il modo in pulisci casa (e non solo). Tutto qui? No, perché questa volta la compagnia ha deciso di offrire un prezzo democratico fin dal lancio del prodotto: nonostante sia una bellissima novità, lo prendi a 399€. Una cifra inimmaginabile considerando le cifre intorno alle quali ruotano gli altri prodotti a catalogo.

Va beh, ma oltre al prezzo, perché sarebbe rivoluzionario? So che te lo stai chiedendo ed a breve capirai quanta tecnologia c'è in questo gioiellino.

Dyson Omni Glide: tecnologia e prezzo, in un solo prodotto

Dyson è talmente bravo a fare gli aspirapolvere, che ormai il nome del brand è proprio un modo per chiamare qualsiasi scopa elettrica senza fili.

“Sai che mi sono preso un Dyson spettacolare?” e poi magari è un (magari buono, eh) aspirapolvere di un qualsiasi altro brand. Se il nome di un marchio è diventato un vero e proprio termine del vocabolario non è un caso: è successo perché quando accendi un loro dispositivo, ti dimentichi puntualmente di tutti gli altri.

Ecco, per questo abbiamo sempre giustificato un prezzo elevato per gli elettrodomestici della compagnia: la qualità si paga. Che succede però se all'improvviso arriva Dyson Omni Glide con a bordo un sacco di tecnologia e un prezzo che non ti aspetti? Una cifra – 399€ – che può sembrare elevata, ma se pensi che quello è il prezzo medio dell'asciugacapelli dello stesso brand!

Con un investimento contenuto, porti a casa una scopa elettrica senza fili la cui filosofia ruota tutto intorno a un termine “maneggevolezza”. Ti basterà usarlo una volta per capire cosa intendo.

Si tratta di un prodotto super leggero e con un design ultra slim: non deve occupare troppo spazio e devi poterlo spostare quasi come faresti con una scopa analogica. A questo ci aggiungi un funzionamento senza fili, grazie alla batteria integrata, che però non rinuncia al potente motore aspirante HyperDymium, che è affiancato da un sistema di filtrazione avanzato: non rischierai mai di respirare aria sporca dopo l'aspirazione.

Bello e completo questo prodotto, vero? Io però devo ancora raccontarti il suo punto di forza principale: la spazzola rotante doppia. Si tratta di qualcosa di meraviglioso per quanto è efficace. Ci sono due rulli, che girano nel verso opposto e raccolgono dalla polvere più sottile alla sporcizia più impegnativa, in una sola passata. La spazzola in sé è poi una vera genialata perché ruota a 360 gradi: finalmente non sei tu a storcerti e fare piroette per arrivare negli angoli, lo fa lei e anche in modo perfetto.

Del resto, ricordi? Parola d'ordine: “maneggevolezza”.

Va da sé che pulire il pavimento, con uno strumento come questo, diventa una passeggiata e ci metti pochissimi minuti. Però, che spreco se si potesse solo ripulire il pavimento. Un oggetto così deve essere sfruttato il più possibile e qui viene il bello: puoi farlo! Attacchi e stacchi i vari accessori in dotazione e pulisci dove vuoi, letteralmente.

Il momento di averlo è adesso

Ecco perché Dyson Omni Glide è uno dei prodotti sui quali la compagnia sta spingendo di più in assoluto. Finalmente, un portento di aspirapolvere senza fili, prodotto dal re delle scope elettriche, che si può comprare a prezzo accessibile.

Una genialata, fra l'altro, che non solo non scende a compromessi, ma è anche dotato di una spazzola assurda. Insomma, è il regalo che volevi farti da tempo e ora puoi. Per il momento, il posto migliore dove comprarlo è certamente Unieuro, che te lo offre a 399€ con spedizioni rapide e gratis e non solo.

Se lo desideri, puoi anche rateizzare l'acquisto: cambi subito il tuo modo di pulire, ma non avverti il peso dell'investimento. Attenzione però: che succede alle novità? Che vanno a ruba, esatto. Non possiamo garantire che nel momento in cui leggerai questo pezzo, le scorte siano ancora disponibili.

