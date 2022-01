Dyson di ultima generazione a 2 euro: attenzione a questa truffa phishing

Questa volta a essere diventata l'esca di un gruppo di cybercriminali è Dyson, l'aspirapolvere di ultima generazione. La nuova truffa phishing si compie attraverso una mail inviata a random agli utenti. All'interno viene proposta la possibilità di pagare questo costoso modello solo 1,95 euro. Insomma, meno di 2 euro per un articolo che di listino ne costa più di 500. L'obiettivo è fraudolento e dietro a questo fantomatico concorso si nasconde una pericolosa truffa.

Dyson a meno di 2 euro: la nuova truffa phishing

Realizzata e pensata nei minimi dettagli, questa nuova truffa phishing incuriosisce l'utente per l'offerta allettante che propone. Si tratta della possibilità di acquistare un aspirapolvere Dyson di ultima generazione a meno di 2 euro. Incredibile, ma vero? Niente affatto.

Il link per l'acquisto rimanda infatti a una pagina landing. Qui all'utente è richiesto di inserire tutti i propri dati personali compresi quelli della carta di credito o di debito sulla quale accreditare il costo del modello Dyson in super offerta, o meglio regalato.

Purtroppo però, in questo modo, la vittima concede tutti gli estremi per farsi attivare un abbonamento molto costoso. Si tratta della solita strategia phishing che, attraverso un'esca allettante, spinge il destinatario della mail a cliccare su un link e così concedere tutto ciò che serve ai cybercriminali per finalizzare la truffa.

Infatti, nemmeno il pagamento del modello Dyson proposto andrà a buon fine. Nondimeno, un messaggio comunicherà all'utente la sua iscrizione a un concorso inesistente. Ciò permetterà ai cybercriminali di prendere tempo e svuotare il conto della vittima attraverso gli addebiti indesiderati relativi all'abbonamento fraudolento.

Il nostro consiglio è sempre quello di evitare email che contengono offerte surreali. Acquistare un modello Dyson a meno di 2 euro è pressoché inverosimile. Solo l'offerta fa presagire che dietro si nasconde una pericolosa truffa che ha un altro obiettivo. Infine, è bene non cliccare mai su link di dubbia provenienza evitando di fornire dati a siti sconosciuti e sui quali non ci ricapiteremo mai.

Se volete risparmiare affidatevi alle nostre offerte che ogni giorno vi segnaliamo per garantirvi non solo il miglior prezzo, ma soprattutto acquisti sicuri.