Dyson Cyclone V10, il RE degli aspirapolvere a prezzo MINI (eBay)

Un’offerta da non perdere per nessuna ragione, se da tempo stavi pensando di portare a casa un dispositivo firmato Dyson, sappi che questo è il momento. L’aspirapolvere senza fili Cyclone V10 è attualmente in promozione su eBay, te la porti a casa con poco… Sicuramente meno che in negozio!

Collegati ora per approfittare del ribasso del 11% e non farti problemi, è venduto dallo store ufficiale e godi di 2 anni di garanzia. Un click per farlo tuo con soli 379€.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Dyson Cyclone V10: l’aspirapolvere senza fili da amare

Non ha bisogno di presentazioni, in fin dei conti la moda degli elettrodomestici senza fili l’ha lanciata proprio Dyson e da quel momento ognuno ha creato il suo. La tecnologia che trovi all’interno degli originali? Tutta un’altra storia!

Con il suo design curato nei minimi particolari occupa poco spazio, è leggero e comodissimo da passare in tutta la casa… persino su più piani se li hai. Questo modello ha un motore ciclonico potente che aspira qualunque genere di sporco in una sola passata.

Il lato più interessante? L’autonomia della batteria che è senza cali: una carica per 60 minuti di energia a disposizione. Tre modalità di pulizia a portata di mano così come lo svuotamento senza mani: un click e torna pulito.

Non trascurare il sistema di filtraggio dell’aria che elimina il 99,97% degli odori, allergeni e così via.

Un affare da non perdere per nessuna ragione, acquista il tuo Dyson Cyclone V10 ora su eBay a soli 379€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.