Dyson Big Ball Multifloor 2 è UNICO: ora a prezzo democratico (299€)

Un particolarissimo aspirapolvere, con una potenza impressionante. Si tratta del Dyson Big Ball Multifloor 2, che sfrutta la tecnologia Cinetic, in combinazione con il potente motore a 35 cicloni, per garantire un’aspirazione impressionante.

Non il classico modello wireless, ma un prodotto pensato per garantirti sempre prestazioni elevatissime, per tutto il tempo che serve, grazie al funzionamento a cavo. Perfetto per pulire alla perfezione il pavimento, ma anche altre superfici, ti permette di svuotare rapidamente il serbatoio e non ci sono filtri da cambiare o pulire. La manutenzione è semplicissima.

Il brand poi, proprio non ha bisogno di presentazioni. Si tratta di un marchio leader nel settore e questo è un modello praticamente unico nel suo genere, proprio grazie alla palla a traino, che conserva la polvere durante le pulizie impedendo qualsiasi perdita di aspirazione. Addirittura, il corpo da trainare è anti ribaltamento: se, durante l’uso, dovesse cadere lateralmente, tornerebbe in posizione in modo automatico. Una caratteristica praticamente unica.

Grazie alle super promozioni eBay del momento, puoi portare a casa questo potentissimo aspirapolvere a prezzo più che democratico. Completa l’ordine adesso e accaparratelo a 299,99€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite. Acquisti direttamente da store ufficiale, con garanzia di 5 anni, ma attenzione: le scorte sono super limitate.

Dai un’occhiata a questa clip per renderti conto di quello che questo particolarissimo prodotto può offrire. Potente, maneggevole, con manico snodabile e manutenzione semplicissima. Il tutto condito dalla qualità del produttore, nota ai più.

Come vedi, il Dyson Big Ball Multifloor 2 è un aspirapolvere diverso dagli altri, sia nel design sia nel tipo di concezione. Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su eBay e portaro a casa a 299€. Lo prendi da store ufficiale con spedizioni gratis e ben 5 anni di garanzia. Sii rapido ad accaparrartelo: le scorte a disposizione sono pochissime.

