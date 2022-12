Dyson, aria calda e purificata in un attimo: bassi consumi, prezzo PAZZESCO

Questo spettacolare sistema di riscaldamento istantaneo di Dyson è perfetto anche anche per purificare l’aria. Un prodotto di altissima qualità, perfetto addirittura anche per l’estate. Infatti, è in grado di funzionare come eccezionale ventilatore.

Tantissima tecnologia, filtro HEPA e a carboni, capacità di ruotare a 70 gradi per distribuire al meglio il calore e un prezzo spettacolare su eBay. Le occasioni di fine anno sono più ghiotte che mai: completa l’ordine al volo per prenderlo a 389€ appena. Te l’accaparri direttamente da store ufficiale e ottieni garanzia di 2 anni.

Con un unico, spettacolare, prodotto puoi ottenere aria calda esattamente quando lo desideri. La tecnologia “Air Multiplier” consente al flusso di aria calda di arrivare uniformemente all’interno dell’ambiente. Tramite il sistema “Jet Focus” puoi direzionare al meglio il flusso, nel modo che preferisci. Insomma, non una banale stufa, ma un sistema premium, che funziona assolutamente senza pale: non c’è rischio di tocchi accidentali.

Un’altra importantissima caratteristica di questo gioiellino è relativo alla purificazione dell’aria, affidata alla doppia filtrazione. Il filtro HEPA in vetro è formidabile:

Il filtro HEPA in vetro a 360° Dyson rimuove il 99,95% delle particelle fino a una dimensione di soli 0,1 micron dall’aria. Questo è circa cento volte più piccolo del diametro di un capello umano.

Ancora, la filtrazione a carboni riesce a eliminare in pochissimo tempo cattivi odori di qualsiasi genere, inclusi quelli di cibo cucinato e sigaretta.

Per finire, come anticipato, questo gioiellino è perfetto da utilizzare anche in estate. In quel caso, la migliore combinazione sarà quella di ventilatore e purificatore d’aria. Praticissima la gestione, che avviene direttamente tramite telecomando. Dotato di magnete, puoi sistemarlo direttamente sul dispositivo, così da non rischiare di perderlo.

Perché prendere un prodotto di brand sconosciuti, se puoi risparmiare su questo eccellente sistema 3 in 1 di Dyson? Purifica l’aria, riscalda e rinfresca. Non perdere l’eccezionale occasione eBay del momento: completa l’ordine molto velocemente per prenderlo a 389€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite. Acquisti da store ufficiale e lo ricevi con regolare garanzia di 2 anni. Disponibilità in promozione limitatissima.

