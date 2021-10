Dyson AM09: tutto il calore che vuoi, prezzo SHOCK (-100€)

Dyson AM09 Hot+Cool è un vero e proprio gioiellino, di quelli che dovrebbero essere piazzati in ogni abitazione. Il motivo è semplice: questa torretta è in grado di tenerti ben caldo d'inverno, ma anche fresco d'estate. Due utilizzi importantissimi, un solo dispositivo.

Super potente e con tecnologia intelligente di gestione del flusso dell'aria, lo porti a casa a 299€ da eBay adesso. Per approfittare subito della promozione, devi solo completare rapidamente l'ordine dallo store ufficiale presente sulla piattaforma. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Dyson AM09 in gran sconto su eBay

Bello, innanzitutto si tratta di un oggetto di design. Il modo in cui Dyson riesce a fondere tecnologia e delicatezza estetica è unico. Sebbene l'aria calda venga diffusa in modo super uniforme, non ci sono pale per farla circolare. Al loro posto, c'è la tecnologia “Air Multplier“: semplicemente, viene “amplificata” l'aria intorno al dispositivo, in modo da garantire una diffusione uniforme e ininterrotta.

L'assenza di pale ha anche un altro grande vantaggio: questo dispositivo è molto più sicuro, soprattutto per i bambini. Inoltre, è super semplice da pulire.

Quando torni a casa, dopo una giornata al freddo, lo accendi e decidi se vuoi un flusso d'aria fisso o preferisci che la torretta ruoti: basta premere un pulsante per attivare l'oscillazione. Al ritorno della bella stagione poi non dovrai metterlo via: in un attimo, questo gioiellino si trasformerà in un valido strumento per tenerti fresco, senza dover accendere il condizionatore.

Ciliegina sulla torta, puoi anche programmare un timer: è così silenzioso che, ad esempio, puoi lasciarlo acceso mentre riposi e poi – allo scadere del tempo – si spegnerà in automatico.

Ogni impostazione puoi gestirla in modo rapido grazie al praticissimo telecomando in dotazione, che è anche magnetico: quando non lo usi, puoi riporlo sul corpo del dispositivo, così da non rischiare di perderlo.

Insomma, Dyson AM09 Hot+Cool è un prodotto completo, di design e sopratutto di altissima qualità. Con le promozioni eBay del momento puoi fare un vero e proprio affare, portando a casa un dispositivo 2 in 1 in sconto di 100€: lo prendi dallo store ufficiale a 299€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Un investimento che avrai la possibilità di ammortizzare per 12 mesi all'anno, considerando il suo potenziale.